Caz ȘOCANT în Constanța! O elevă a ajuns la spital după ce a fost bătută de o colegă (VIDEO)

Situație revoltătoare în județul Constanța.

O elevă a fost bătută crunt de colega ei, iar fata a ajuns în stare gravă la spital. Totul pe fondul unui conflict mai vechi între cele două eleve minore.

Scena a avut loc pe o stradă din localitatea Ovidiu. După ce eleva de la Liceul Tehnologic ”Ion Podaru” a ieșit de la cursuri, aceasta a fost urmărită și prinsă de agresoare, o fată cunoscută cu probleme, elevă la același liceu, care ar fi rămas repetentă doi ani la rând.

Agresoarea era împreună cu mai mulți colegi care au filmat scenele violente.

Mai mult, aceștia au intervenit pentru a-i ține la distanță pe trecătorii care le-ar fi putut despărți pe cele două fete.

Se pare că agresoarea i-a aplicat elevei o bătaie soră cu moartea pentru simplul fapt că aceasta ar fi vorbit urât cu un băiat. Deși eleva neagă acest lucru și o imploră pe agresoare să înceteze, aceasta din urmă continuă să o lovească.

În acest caz, autoritățile au demarat deja o anchetă.

