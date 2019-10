Caz ȘOCANT în Dâmbovița! O elevă a fost ÎMPUȘCATĂ de un coleg de clasă (VIDEO)

O adolescentă a fost împuşcată, miercuri, de un coleg de clasă in județul Dâmbovița!

Potrivit primelor informaţii, băiatul s-ar fi jucat cu o armă cu alice şi ar fi rănit-o din greşeală.

Scenele halucinanteau avut loc în Fieni, la doar 200 de metri de liceul în care învăţa tânăra. Fata de 14 ani a plecat de la ore împreună cu alţi doi adolescenţi pentru o plimbare.

Unul dintre ei avea la el o armă și din teribilism, a început să se joace cu ea şi a manevrat-o greşit. Moment în care a împuşcat o pe adolescentă.

Fata a fost transportată de urgenţă la cel mai apropiat dispensar, unde a primit ajutor medical, iar de aici a fost dusă la spitalul din Pucioasa.

La scurt timp după incident, părinții elevei rănite au fost informați în legătură cu cele întâmplate și au ajuns la spitalul unde este internată tânăra.

”Din primele verificări, se pare că minora ar fi fost accidentată în zona unui deget de o armă neletală supusă autorizării, manevrată de un adolescent în vârstă de 14 ani. La momentul producerii evenimentului adolescenții se aflau pe o stradă din Fieni”, au transmis reprezentanții Poliției Dâmbovița.

Conducerea liceului a aflat că arma, care face parte din categoria celor letale, provine de la un alt elev, din clasa a opta.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept şi urmează să stabilească exact cui aparţine această, dacă posesorul deţine autorizaţiile necesare şi dacă a respectat toate regulile de siguranţă impuse de lege.

