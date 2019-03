Elevi de la licee de top din Capitală, UMILIȚI de o profesoară de istorie: 'Ești grasă de nu încapi în oglindă' / 'Ai programare la doctor? MĂ DOARE LA BASCĂ' (AUDIO)

Caz socant intr-un liceu din Capitala. O eleva in clasa a douasprezecea de la Colegiul Național Emil Racoviță a fost umilita in fata colegilor de clasa, de o profesoara de istorie. Se pare ca, dascalul s-ar fi enervat pentru ca eleva ar fi folosit telefonul mobil in timpul orei pentru a confirma o programare la medic si o intreaba daca nu cumva programarea este la ginecolog. Elevele spun ca profesoara le jigneste deseori in timpul orelor, potrivit Libertatea.

Profesoara Haită Geanina: Nu știu ce zici, că vorbești tetete, nu înțeleg. Pentru mine nu o să treci nici clasa. Stai liniștită. Care e problema? Faci mișto de mine, fac mișto de tine, dar discret, mno. Ce să spun!? Îi fac observație să nu stea pe telefon, că m-am uitat și eu la un mesaj. Așa și?

Elevă: Ok, și programarea la doctor?

Profesoara Haită Geanina: Nu te pune cu… că are mintea odihnită. Ai programare la doctor? La care doctor? Ginecolog? Mă doare în bască. De aia nu mai pot.

ASCULTĂ ÎNREGISTRAREA AICI

Secventele audio halucinante au fost inregistrate cu telefonul mobil de o eleva chiar in timpul orelor de istorie cand profesoara umileste o alta eleva in clasa a douasprezecea. Mai mult, se pare ca profesoara i-a spus unei alte eleve, olimpica la istorie, ca nu o sa intre la Bac.

Astfel de cuvinte pot afecta puternic emotional si psihic adolescentii care sunt inca in curs de dezvoltare.

Este vorba de profesoara Geanina Haită care predă istorie liceenilor de la Colegiul Național Emil Racoviță din sectorul 2.

Se pare ca femeia nu este la primul gest de acest fel, in trecut a fost data afara de la un alt liceu de prestigiu din Capitala pentru ca a umilit in repetate randuri elevele. O eleva in clasa a zecea de la Colegiul Iulia Hasdeu spune ca profesoara i-a spus ca e grasa si ca nu incape in oglinda.

Elevele se plang de discriminare, ca tutorele ar avea o atitudine jignitoare doar la adresa fetelor, iar pe baieti ii menajeaza.

Întrebat de ce a decis privitor la profesoară, Robertino Penciu, directorul Colegiului Emil Racoviță a afirmat că dascălul și-a îndreptat atitudinea.

„Au fost trimise mai multe reclamații de către părinți în noiembrie anul trecut. În acea perioadă, am avut două discuții formale, în prezența doamnei director adjunct și încheiate prin procese-verbale, cu doamna profesoară. I-am pus în vedere că are un limbaj nepotrivit, iar dacă lucrurile nu se vor îndrepta o vom aduce în fața unei comisii de cercetare disciplinară. De la acel avertisment, din punctul meu de vedere, lucrurile au evoluat pozitiv”, a spus acesta.