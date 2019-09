Protest inedit în prima zi de școală, organizat de Consiliul Național al Elevilor. Profesorii și copiii sunt îndemnați să poarte o banderolă neagră pe braț, în semn de protest împotriva ordinului Ministrului Educației care trimite elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Națională către școlile profesionale.

Președintele Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pop, a declarat pentru B1 TV că experimentele politicienilor în educația românească au efecte grave asupra copiilor.

