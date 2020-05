Elevii cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius ar putea susține examenele în săli speciale, în funcție de recomandările făcute de Ministerul Sănătății, afirmă Luminița Bacari, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar, care a precizat că Ministerul Educației lucrează la o procedură în acest sens, potrivit ȘtiriEdu.



Elevii cu febră ar putea da examenele în săli speciale. Procedura, gata în următoarele zile





„Noi acum lucrăm la o procedură, pentru că am cerut punctul de vedere al Ministerului Sănătății. Vrem să avem o procedură bine fundamentată despre ce facem cu copiii care au o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius, să fie într-o sală specială, în funcție de ce ne recomandă și Ministerul Sănătății. Adică niciun copil să nu fie discriminat și să poată susține examenul. Facem niște săli speciale în care ei să susțină evaluarea. În altă sală decât restul copiilor, astfel încât să nu se simtă ceilalți în pericol”, a declarat Luminița Bacari.

În schimb, pentru elevii care nu pot veni fizic la examene din cauza anumitor afecțiuni, vor fi cerute subiecte de rezervă, a explicat demnitarul.



Majoritatea elevilor, departe de clase pentru restul anului curent. Când au loc examenele naționale

Evaluarea Națională va începe în 15 iunie, iar Examenul de Bacalaureat va debuta în 22 iunie, fiind marcat de o premieră în acest an, prin faptul că probele scrise vor avea loc înaintea celor de competență, conform precizărilor făcute de Monica Anisie, ministrul Educației.

De altfel, susținerea examenelor finale în vremea pandemiei de COVID-19 aduce în sine mai multe premiere, având în vedere că elevii le vor susține, cel mai probabil, într-un moment în care România încă este marcată de o parte din restricțiile menite să limiteze răspândirea SARS-CoV-2. Tocmai criza provocată de coronavirus era cea care îl determina pe președintele Klaus Iohannis că, cu excepția celor din anii terminali, elevii nu vor mai reveni fizic la clase pentru finalul anului școlar 2019 / 2020.

„Acum, activitatea fizică în școli și universități e suspendată pe durata stării de urgență. Am evaluat cum putem continua, mai ales că pe 12 iunie școala, în mod normal, se termină. Epidemia nu s-a terminat. Aud că e cazul să ne relaxăm, că vremea e frumoasă și epidemia se va termina. Din păcate, nu e așa. Ieri am văzut în statistici peste 400 noi cazuri. Azi avem peste 300. Nu putem vorbi în niciun fel de relaxare sau încetinire a acestei epidemii. Dar trebuie să ținem cont și de anumite lucruri simple. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI”, spunea șeful statului, în 27 aprilie.

El sublinia că „orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar. Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”.