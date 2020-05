Elevii din clasele a VIII și a XII-a revin la școală, marți, pentru a se pregăti de examenele finale. Ce măsuri sunt luate pentru a preveni și limita răspândirea COVID-19 (VIDEO)

Elevii din anii terminali se întorc la școală, între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti de examenele finale, Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Pentru ca revenirea la școală să fie sigură, atât în ce privește sănătatea elevilor, cât și a profesorilor, reprezentanții unităților școlare vor trebui să pună în aplicare reguli sanitare stricte.



Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a revin la școală. Măsurile pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19

În Capitală, aproximativ 13.000 de elevi s-au înscris să participe la activitățile de pregătire pentru examenele finale. Școlile îi așteaptă cu măști gratuite, culoare sanitare la intrări și ieșiri. Activitățile vor fi organizate pe grupe, care vor curpinde cel mult 10 elevi, și nu vor dura mai mult de trei ore, cu pauze de cel puțin 10 minute la fiecare oră, astfel încât să fie aerisite încăperile. Pauzele vor fi programate într-o manieră în care, simultan, să nu fie în liber mai mult de două grupe de maximum 10 elevi fiecare.

După ce va ieși din sala de curs, elevul va părăsi școala printr-un culoar bine definit. Va arunca masca, pe care a ținut-o pe față în timpul orelor, și va primi una nouă de la școală, pentru a-și continua drumul spre casă în siguranță.

Regulile impuse școlilor mai prevăd că, înainte de începerea activităților de pregătire sau examinare, în sălile de clasă se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

Pentru ceilalți elevi, școlile rămân închise pentru finalul anului 2019 / 2020

Președintele României, Klaus Iohannis, anunțat că restul copiilor nu vor reveni fizic la clase pentru finalul anului școlar curent, într-o încercare de a-i feri de COVID-19, dar și de a limita răspândirea noului coronavirus, în condițiile în care nu numai că elevii s-ar putea îmbolnăvi, dar ar putea deveni și vectori de transmitere ai SARS-CoV-2.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. (...) Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, declara șeful statului.



Sesiune specială de Evaluare Națională, pentru elevii care au lipsit la prima din motive medicale și de carantină

Tot el anunța că, începând din 29 iunie, va avea loc o a doua sesiune de Evaluare Națională, care va fi dedicată elevilor ce au lipsit de la prima din motive medicale și de carantină.

„A apărut o problemă pe care am dorit s-o rezolvăm. Este posibil să fie copii care sunt bolnavi atunci când se ține examenul. Este posibil să vină copii la școală, pentru examen, și la termometru să se constate că are febră și nu poate să intre la examen. Pentru acești copii am considerat că trebuie să găsim o soluție să primească, totuși, aceeași șansă ca și copiii care pot intra la examen. Atenție, vorbesc de Evaluarea Națională, care se ține din 15 iunie, așa cum era planificată. Pentru copiii care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, care sunt într-o localitate sau într-un cartier care este în carantină, pentru aceștia, deci pentru motive medicale și de carantină, și numai pentru aceștia, se organizează o a doua sesiune de Evaluare Națională, începând din 29 iunie. Deci, repet, Evaluarea Națională se ține cum este planificată - pentru cei care sunt însă bolnavi, găsiți cu temperatură, cu febră la intrarea în școală, sau izolați cu familia, sau carantinați, se organizează a doua sesiune”, afirma președintele Iohannis.