Elevii doresc înregistrarea cursurilor online: „Chiar dacă sunt în sala de clasă virtuală, poate după ora de curs simt nevoia să revizuiesc materia” (VIDEO)

Regulile potrivit cărora se vor ține cursurile online au fost publicate în Monitorul Oficial. Acestea prevăd absențe pentru elevii care nu vor participa la orele online, dar și interzicerea înregistrării cursurilor.

Dacă la capitolul absențe elevii nu au nimic de obiectat, ei cer la lecțiile să fie înregistrate, „să se respecte spun ei „Principiile calității și asigurării egalității de șanse” pentru că altfel rămîn doar forme fără fond”.

Întrebat care a fost raționamentul în legătură cu interzicerea înregistrării cursurilor online, Rereș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, a explicat în direct pe B1TV:

„Este vorba despre o paradigmă învechită, pentru că acestă normă cu interzicerea înregistrării cursurilor e prezentă în regulamentele din învățământ de zeci de ani de zile. Cumva este de înțeles raționamentul din spatele deciziei. Acum, ținând cont că trecem printr-o perioadă specială și mai ales că nu toți au acces la educație în mod direct, e forte important ca aceste lecții să fie înregistrate, ca orice elev să le poată urmări ulterior. Până la urmă, chiar dacă sunt în sala de clasă virtuală, poate după ora de curs simt nevoia să revizuiesc materia respectivă. Orice profesor care știe că își face treaba așa cum trebuie să facă și care știe că își duce la înedplinire atribuțiile din programă și din planurile de cadru, ar trebui să fie de acord cu această măsură. Până la urmă sunt măsuri care sunt prezente și în școlile din alte state. Trebuie să avem în vedere respectarea datelor cu caracter personal, însă cred că pot fi elaborate metodologii de prelucrare a acestor date, astfel în cât să nu fie o problemă”, a explicat Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor pe B1 TV.

