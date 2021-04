Elevii nemulțumiți îi trimit colete surpriză președintelui Klaus Iohannis. Ce conțin pachetele

Elevii nemulțumiți de situația în care se află din cauza schimbărilor haotice din învățământ i-au trimis vineri, un colet supriză președintelui Klaus Iohannis.

Aceștia i-au pregătit șefului statului un document în care sunt solicitările lor privind anul școlar 2021-2022 și un calendar în care este subliniată ziua de 1 septembrie ca moment al începerii cursurilor.

Revendicările asociațiilor de elevi sunt:

începerea anului școlar 2021-2022 la data de 1 septembrie

garantarea unui număr minim de zile de școală prin amendarea Legii educației naționale nr.1/2011

Printre asociaţiile care protestează şi vor trimite colete preşedintelui Klaus Iohannis sunt şi cele din Constanţa, Maramureş, Bacău, Mureş şi Vâlcea. De asemenea, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov a mers astăzi în faţa Administraţiei Prezidenţiale pentru a depune pachetul surpriză.

Elevii protestează împotriva schimbărilor din programa de învățământ

Asociaţiile propun ca anul şcolar să aibă un număr mediu de zile echivalent cu cel din primele 10% ţări în topul testărilor PISA, începerea cursurilor la 1 septembrie 2021 în următorul an şcolar şi vacanţe mai scurte, ritmice, periodice, în timpul anului şcolar, considerând că vacanţele lungi afectează major copiii şi nivelul la care ei revin în şcoală.