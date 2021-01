Elevii şi cadrele didactice cu simptome de COVID-19, testați cu teste rapide antigen. Secretarul de stat Andreea Moldovan: Ceea ce se dorește este să avem o imagine corectă și completă a cazurilor pozitive (VIDEO)

Elevii şi cadrele didactice care au simptome sau sunt contacţi direcţi ai unor persoane diagnosticate cu COVID-19 vor fi testaţi cu teste rapide antigen. Testele vor fi făcute în cabinetele medicale ale instituţiilor de învăţământ. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan, a explicat că în perioada următoare va fi propusă o procedură de lucru în acest sens.

”Am avut azi o întâlnire extrem de utilă cu colegi de la INSP, de la comisiile de medicină școlară și medici școlari din teritoriu, cu specialiști infecționiști și epidemiologi. Urmează să tragem niște concluzii și să propunem o procedură de lucru. Ceea ce se dorește este să avem un filtru, chiar dacă vom ști de la început că nu va fi perfect, în ceea ce privește diagnosticarea cazurilor pozitive.

Aceste teste de antigen au sensibilitatea cea mai bună la persoanele simptomatice. În cazul folosirii lor putem să avem o speranță de sensibilitate corectă din punct de vedere al testului. De asemenea, este vorba despre contacții persoanelor pozitive care pot să fie testați, dar acolo deja începem să avem o marjă de eroare, în sensul în care trebuie să definim exact ce înseamnă un contact apropiat. (...) Ceea ce se dorește este să avem o imagine corectă și completă a cazurilor pozitive. În acest sens, facem apel și la părinți pentru triajul de acasă al copiilor, și de asemenea, acel triaj de la intarea în școală care este important să se facă corect, peste care, ca măsură se va adăuga și acest test antigen. Deci este un set de măsuri care să ne ajute să avem un control mai bun al procesului infecțios în școli. Să nu uităm că în fara programului, copiii pot să aibă alte activități pentru care va trebui să fie în continuare instruiți să păstreze aceleași mijloace de prevenție. Noi facem ce putem la școală, dar e important ca și părinții să facă ce trebuie acasă”, a explicat secretarul de stat.

Întrebată dacă școala va trebui să aibă acordul părinților pentru a testa elevii, Andreea Moldovan a răspuns: ”Da, categoric. Este nevoie de un consimțământ, drept pentru care vom discuta și cu reprezentanții asociaților de părinți. Este important ca decizia să fie a tuturor și să fie asumată de toți”.

