Elevii, supărați că mulți profesori refuză să predea online: „E inacceptabil! Ministerul Educației să ia toate măsurile care se impun” (VIDEO)

Silviu Morcan, preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, a declarat, într-o intervenție pentru B1 TV, că Ministerul Educației trebuie să ia urgent măsuri deoarece sunt profesori care refuză să țină lecțiile online și nu fac decât să le trimită elevilor niște fișe de completat. El a precizat că situația este absolut inacceptabilă, iar cadrele didactice care se încăpățânează să nu predea online ar trebui să-și ia concediu fără plată până la finalul pandemiei sau să-și dea demisia dîn învățământ.

Declarațiile lui Silviu Morcan vin în contextul în care un elev de clasa a VII-a din Eforie Sud s-a plâns că mai mulți profesori nu vor să predea în spațiul virtual așa încât, din 32 de ore pe săptămână, a făcut doar 14.

„Din păcate, nu este un caz singular și nu e vorba doar de județul Constanța, e vorba de o situație națională. Din păcate, nu sunt puține cazurile în care profesorii pur și simplu refuză să predea în mediu online, deși au responsabilitatea atât morală, cât și legală să facă acest lucru. Vorbim aici de luni de zile în care ar fi trebuit să ne pregătim de intrarea în scenariul galben și roșu deci, implicit, de predarea online, dar vedem că încă există în sistem profesori care refuză să predea în spațiul virtual. Practic ei trebuie să facă acest lucru atât conform fișei postului, care a fost modificată de Ministerul Educației și Cercetării, cât și unei metodologii aprobate prin Ordin de ministru, care reglementează desfășurarea orelor online.

Într-adevăr, acest elev care ne-a semnalat problema și care a făcut public alături de părinții lui acest aspect a declarat că a făcut, din cele 32 de ore dintr-o săptămână, doar 14, iar restul profesorilor au ales pur și simplu să trimită lecție pe WhatsApp sau să încarce o fișă de lucru pe platformele educaționale, ceea ce e profund greșit. Atunci când vorbim e o educație online, vorbim de videoconferințe în care elevii și profesorii să participe activ la oră, nu o simplă fișă care să fie trimisă și rezolvată pe o platformă”, a susținut Silviu Morcan, preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.