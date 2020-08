Elevilor nu li se va lua temperatura la intrarea în școală. Triajul zilnic va fi făcut acasă, de către părinți

Secretarul de stat Dragoș Garofil a anunțat că Ministerul Sănătății nu va mai recomanda măsurarea temperaturii copiilor la intrarea în școală deoarece măsura nu este eficientă în cazul acestora. El a precizat că nici nu ar fi timp ca la începutul cursurilor să se realizeze termometrizarea pentru un număr atât de mare de elevi și că există riscul să se producă aglomerări și îmbulzeli la intrarea în unitățile de învățământ, făcând astfel imposibilă păstrarea distanței sociale.

Secretarul de stat Dragoș Garofil a explicat de ce copiilor nu li se va măsura temperatura la intrarea în școală

„Termometrizarea, după cum știți în prezent, este recomandată în instituții, în supermarketuri, aduce un plus. Însă în cazul școlilor, (...) faptul că într-un interval extrem de scurt, la începutul orelor se prezintă un număr foarte mare de elevi sau studenți, termometrizarea la elevi, la intrare, în absența acelor termo-scanere din aeroport, care cu siguranță nu vor fi indisponibile în cele 17.000 de școli, ar produce colmatarea intrărilor și ceea ce am câștiga prin eventualitatea depistării unor copii febrili, am pierde prin aglomerarea la intrare și imposibilitatea, practic, a unei separări a grupurilor, pe care ne-o dorim”, a explicat Dragoș Garofil, citat de edupedu.ro.

Acesta a precizat apoi că este esențial ca elevii din clase diferite să interacționeze cât mai puțin astfel încât, atunci când apare un caz de coronavirus, acesta să poată fi izolat la nivelul clasei respective.

Secretarul de stat a mai explicat faptul că termometrizarea este mai puțin eficientă în cazul copiilor, deoarece aceștia fac forme ușoare de boală și, în general, sunt asimptomatici.

Garofil a mai susținut că triajul va trebui făcut acasă, de părinți: „Vom încerca să responsabilizam părinții, în compensație și un triaj zilnic va trebui să fie făcut acasă. Părintele să evalueze starea de sănătate, să termometrizeze copilul, atunci când are febră sau prezintă simptome respiratorii copilul nu trebuie adus la școală. Este o măsură obligatorie, de bun simț”.

Secretarul de stat a subliniat apoi că lupta cu epidemia de coronavirus nu poate fi dusă doar de Ministerul Educației, Ministerul Sănătății sau de autoitățile locale, ci e nevoie de un efort comun al întregii societăți.

Dragoș Garofil a mai afirmat că ghidul cu recomandări de la Ministerul Sănătății va fi gata la sfârșitul acestei săptămâni, cel târziu începutul săptămânii viitoare.

Școală în sistem hibrid, din cauza epidemiei de coronavirus

Pe 5 august, președintele Klaus Iohannis a anunțat că noul an școlar va începe pe 14 septembrie. Orele se vor ține online, în zonele în care numărul prea mare de infectări cu coronavirus nu va permite prezența fizică a elevilor în clase. Decizia efectivă va fi luată la nivel local, pentru fiecare școală în parte, în funcție de trei scenarii prestabilite.

„Deci anul școlar preuniversitar începe pe 14 septembrie. Majoritatea copiilor merg efectiv la școală, punem accent pe siguranța elevilor, învățământul online vine să completeze învățământul acolo unde nu se pot ține cursuri fizic. Decizia efectivă se ia pentru fiecare școală în parte, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar și se decide cu factorii din comandamentul județean”, a susținut șeful statului.

Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat apoi că pregăteşte achiziţia a 74.000 de laptopuri ce vor fi distribuite în peste 1.100 de licee. Acestea li se vor adăuga celor 250.000 de tablete destinate elevilor din mediile defavorizate.