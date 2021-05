Elevul lovit de un dulap într-o școală din Capitală este conștient, dar rămâne internat pe secția de neurochirurgie. A suferit și o fractură la antebraț (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a vorbit luni, îngtr-o intervenție telefonică în emisiunea Talk B1, prezentată de Irina Pătraru pe B1 TV, despre copilul de 8 ani peste care a căzut un dulap, în această dimineață, în școala în care învăța, din București.

Acesta este conștient, însă rămâne sub supraveghere la Spitalul "Grigore Alexandrescu", pe secția de neurochirurgie. Băiatul a suferit și o fractură de antebraț.

"Am luat legătura cu Spitalul "Grigore Alexandrescu", copilul se află în atenția cadrelor medicale, are o fractura la antebraț, este în investigații pe secția de neurochirurgie, dar este conștient. Este un incident deosebit de grav. Mă așteptam ca Inspectoratul să fi declansat deja o cercetare, alături de cea pe care organele de poliție o fac", a spus ministrul Educației.

