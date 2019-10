Abia acum A APĂRUT! MISTERUL ELODIEI Ghinescu a fost elucidat: Unde a dispărut, de fapt, fosta avocată...

Dispariția misterioasă a celebrei avocate Elodia Ghinescu a șocat întreaga Românie și ridică, chiar și astăzi, numeroase semne de întrebare. Comisarul sef Vasile Viorel sustine ca ultimele urme de sange descoperite in apartamentul conjugal cu ajutorul unor dispozitive de ultima generatie contureaza ceea ce s-a petrecut in acea noapte fatidica.

DRAMĂ ÎN TEATRUL ROMÂNESC: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU! S-A ÎNTÂMPLAT ÎN URMĂ CU PUŢIN TIMP

„Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete”, a spus comisarul sef Vasile Viorel, potrivit a1.ro.

IRINA LOGHIN ÎN STARE DE ŞOC! FUEGO A PĂŢIT-O! FANII SUNT DEVASTAŢI (GALERIE FOTO)

Tot urmele de sange i-au convins pe acuzatori ca politistul ar fi sectionat in baie trupul neinsufletit al avocatei pe care l-a ascuns apoi fara sa lase macar un indiciu care sa ii ajute pe investigatori. Ei banuiesc ca arma crimei ar fi fost pistolul politistului.

Anchetatorii au recunoscut ca lipsa cadavrului avocatei le-a pus de la inceput probleme, dar s-au arătat siguri de probele pe care le-au strâns. .

BOMBĂ MONDEN Ă ! DISPERARE PENTRU SALMAN KHAN! INCREDIBIL CE A PĂŢIT IULIA VÂNTUR (GALERIE FOTO)

„Nu credem ca este un omor cu premeditare, ci un omor spontan”, a mai spus Vasile Viorel.