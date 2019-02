Abia acum A APĂRUT! Misterul ELODIEI GHINESCU a fost elucidat: Unde a dispărut, de fapt, fosta avocată...

Cei care au anchetat cazul disparției Elodiei Ghinescu au vorbit pentru prima dată despre greșelile care l-au dat de gol pe soțul ei, polițistul Cristian Cioacă. Acesta a și fost condamnat definitiv, în 2016, la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale.

Comisarul-șef Vasile Viorel susține că ultimele urme de sânge descoperite în apartamentul conjugal, cu ajutorul unor dispozitive de ultimă generație conturează ceea ce s-a petrecut în acea noapte fatidică.

”Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete”, a explicat comisarul sef Vasile Viorel.