E adevărat, abia acum a APĂRUT: MISTERUL din cazul ELODIA Ghinescu a fost ELUCIDAT! Unde a DISPĂRUT, de fapt, fosta avocată...

Anchetatorii care au investigat cazul disparției Elodiei Ghinescu au vorbit, pentru prima dată, despre greșelile care l-au dat de gol pe autorul oribilei crime.

Comisarul-șef Vasile Viorel susține că ultimele urme de sânge descoperite în apartamentul conjugal cu ajutorul unor dispozitive de ultimă generație conturează ceea ce s-a petrecut în acea noapte fatidică.

”Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete.

Este cert ca a fost un obiect care a produs tegumentului o leziune astfel incat corpul uman a putut sa sangereze. Acum care obiect a fost nu putem aprecia cu certitudine. Poate fi cutit, poate fi tocul pistolului, pistolul folosit ca obiect vulnerant, nu ca arma de foc.

Nu credem ca este un omor cu premeditare, ci un omor spontan”, a mai spus comisarul sef Vasile Viorel.