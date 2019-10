Emerich Jenei a explicat de ce nu a refuzat autograful de la Dan Barna: „E o chestiune de inteligență”. Care politician a făcut un gest similar în fața fostului antrenor (VIDEO)

Emerich Jenei a avut o reacție diplomată după dialogul cu Dan Barna, în care liderul USR s-a oferit să-i dea un autograf. Fostul mare antrenor a dat de înțeles că e semn de inteligență să nu refuzi o astfel de ”ofertă” chiar dacă ea e cel puțin... ciudată.

Jenei a avut o intervenție telefonică în emisiunea B1 TV ”Bună, România!”, moderată de jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.