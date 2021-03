Emil Boc: Am căutat fiecare loc liber pe care să-l putem transforma într-o unitate cu paturi ATI. Obiectivul este să nu ajungem la carantină și nu rămânem fără locuri la Terapie Intensivă (VIDEO)

Emil Boc a vorbit, marți seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV despre felul în care este gestionată criza sanitară în municipiul Cluj-Napoca. Edilul a explicat că se fac mari eforturi pentru ca pacienții COVID să nu ajungă la ATI și să nu se pună presiune pe sistem.

"E o diferență majoră față de anul trecut, am învățat mult din această pandemie, am adus și multe paturi în Terapie Intensivă și noi la Cluj, zeci de paturi au fost aduse în sistem. Medicii au învățat foarte multe și pot să-i felicit cu sinceritate și fără ipocrizie, începând cu cei de la boli infecțioase, care sunt campioni în România prin faptul ca au reușit să prevină cazurile de terapie intensivă majora prin pre-terapia cu oxigen, adică nu s-a ajuns în faza finală, cand puteai sa faci cu oxigen și sa ameliorezi situația. Prin asta am avut mai multe locuri pentru cei cu coronavirus", a declarat primarul.

Primarul a mai declarat că obiectivele pe care le-a trasat împreună cu autoritățile sunt evitarea carantinei și folosirea tuturor resurselor disponibile pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensivă.

"Fără eforturile extraordinar al spitalelor clujene, fără DSP, fără sistemul de la primărie care cu spitalele împreună am cautat fiecare loc liber pe care să-l putem transforma într-o unitate care să asigure paturi ATI sau oxigen, faza de pre-terapie intensivă, astfel încât să avem mai multe locuri și să nu rămânem fără soluții. Obiectivul nostru este clar: să nu ajungem la carantină și nu rămânem fără locuri la Terapie Intensivă prin aceste măsuri de prevenție. Deocamdată avem situația, cu greu, sub control, carantina o evitam și am evitat-o, locurile sunt la limită în Terapie Intensivă, dar cred ca acum prin efortul tuturor, cu siguranță și presiunea va scădea", a spus Boc.