Emil Boc: Avem nevoie de elevi la școală, evident în condiții de siguranță. Mai sunt probleme restante, care pot fi rezolvate în acest weekend

Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, a vorbit, vineri seară, despre problemele pe care trebuie să le rezolve autoritățile locale în acest sfârșit de săptămână, pentru ca elevii să se întoarcă luni, la școală, în condiții de maximă siguranță.

Edilul a explicat că mai sunt mici probleme de organizare, cum ar fi asigurarea condițiilor de transport pentru copii și stabilirea culoarelor de circulație în unitățile în care elevii își desfășoară activitatea.

"Eu cred că a fost corectă decizia de deschidere a școlilor. Avem nevoie de elevi la școală, evident în condiții de siguranță. Astăzi, ordinul comun lămurește foarte multe aspecte și în această perioadă de weekend, mai putem rezolva chestiunile restante, precum stabilirea acestor culoare distincte acolo unde avem săli de sport și unde se reia activitatea școlară.

De asemenea, de asigurare a autobuzelor școlare, pentru ca la școală sa ajungă copiii în siguranță.

Mă uit cu atenție la toate aspecte legate de vaccinare. Noi nu avem problema, dar mi-au sesizat colegii mei din Asociația Municipiilor din România. În unele localități, în condițiile în care medicii școlari vor merge la cabinetele din școli, pot exista dificultăți în asigurarea personalului medical în vederea asigurării vaccinării dar avem acest weekend la dispoziție și împreună cu DSP-urile putem găsi soluții de asigurarea a continuității procesului de vaccinare.

Aceste probleme pot fi rezolvate. Poate începe școala luni, în condiții de pandemie, dar trebuie să înceapă", a declarat Boc.

