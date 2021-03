Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit, marți seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV despre decizia de interzicere a centralelor de apartament. Acesta a explicat că clujenii care le au deja instalate se pot bucura de ele în continuare, pentru că proiectul se aplică doar construcțiilor noi.

"Trebuie să specificăm că interzicem centralele de apartament în noile construcții pentru că altfel se înțelege că mâine Boc le ia centrala din casă.

Este opțiunea pe care Clujul strategic o ia pentru sănătatea clujenilor, pentru ca sistemul centralelor de apartament poluează, iar la nivelul U.E deja de foarte multă vreme, acestea sunt înlocuite fi cu sisteme centralizate, fie cu centrale termice pe bloc. Noi avem în pregătire un cartier pe 250 de ha de teren echivalent cu cel mai mare cartier privat al Clujului. E un teren privat acolo, iar noi facem planul urbanistic zonal, trasam bulevardele, locul pentru școală, creșă, grădiniță parc, facem exproprierile... În acel PUZ, în mod obligatoriu, blocurile care se vor construi, vor avea centrală de bloc sau vor fi conectate la actualul sistem de termoficare al orașului, care funcționează încă bine la Cluj-Napoca.

Probabil va acesta va fi și direcția europeană, aceste sisteme centralizate care dau șansa cetățeanului să facă economii la buzunar, sa aibă o sănătate mai buna și sa beneficieze de avantajele pe care le are actuala centrala de apartament.

Viitorul nu mai aparține acestor centrale. Cei care au centrale pot să stea liniștiți, nu-i oprește nimeni să le aibă în continuare sau să te branșezi în continuare la sistemul centralizat, legea îți permite", a declarat Emil Boc.

