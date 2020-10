Emil Boc: Respectarea regulilor de protecție sanitară, un act de patriotism. Ca în orice război, prima linie a frontului poate să cedeze la un moment dat dacă nu are susținerea celor din spate (VIDEO)

Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, a subliniat cât este de importantă respectarea regulilor de protecție sanitară, explicând că trebuie să „facem tot ceea ce ține de fiecare dintre noi” pentru ca personalul medical, „care practic salvează viețile noastre în fiecare zi”, să nu cedeze și să nu se ajungă la scenariul în care „să nu mai avem posibilitatea de a-i trata pe cei care au cu adevărat nevoie”. „De peste șapte luni de zile, medicii sunt în prima linie a acestei bătălii”, a mai spus fostul premier, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

