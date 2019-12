Emilia Sercan s-a arătat revoltată după ce președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, i-a luat apărarea lui Mircea Beuran, afirmând că acesta este un doctor de elită și cerând colegilor acestuia să-l susțină. Jurnalista îi cere demisia lui Borcean și punctează faptul că tocmai instituția care ar trebui să cerceteze astfel de cazuri sare în apărarea medicului responsabil pentru decesul pacientei arse pe masa de operație, la Spitalul Floreasca.

"De ce nu vom evolua niciodată cu poziționări publice ca cea exprimată de președintele Colegiului Medicilor în cazul medicului Mircea Beuran.

Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor, se antepronunță într-o manieră stupefiantă în legătură cu cazul pacientei incendiate pe masa de operație de Spitalul Floreasca. Colegiul Medicilor din România, organizaţia profesională a medicilor, are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, dar și judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională.

Înainte să aflăm că o anchetă a fost demarată de Colegiul Medicilor, președintele Gheorghe Borcean se antepronunță cu privire la un caz pe care Colegiul Medicilor ar trebui să îl ancheteze, considerându-l pe Beuran nevinovat:

- "asistăm la un asalt mediatic indecent, neprofesionist şi neinformat la adresa unuia dintre colegii noştri cu un renume profesional";

- "îi rog pe prietenii săi, pe foştii săi pacienţi să ia atitudine în apărarea lui şi îi sfătuiesc pe mai puţin prietenii săi şi pe neprietenii săi să nu se bucure".

Organismele care ar trebui să se ocupe cu judecarea cazurilor care implică abateri de la normele de etică profesională sau de deontologie, indiferent de profesie sau de mediu, au acționat în ultimii 30 de ani, cu mici excepții, ca niște organisme de spălare a unor indivizi și nu în interesul breslelor, profesiilor sau a cetățenilor. Aceste organisme au acționat în interesul unor clici, pentru apărarea unora sau executarea altora.

La fel se întâmplă cu Comisiile de Etică din universități care acoperă plagiate, concursuri trucate și altele, la fel de întâmplă cu Colegiul Medicilor acum, dar și în multe, multe alte situații - Lucan, Burnei etc. -, la fel se întâmplă cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Până când nu vom conștientiza importanța integrității, corectitudinii și onestității în exercitarea profesiilor, dar și în relațiile personale sau colective eșuăm ca nație.

Domnul Gheorghe Borcean ar trebui să ne prezinte scuze tuturor și ar trebui să demisioneze acum de la conducerea Colegiului Medicilor, iar medicii care își fac profesia cu pasiune și devotament ar trebui să se delimiteze public de declarația domnului Borcean'', a scris jurnalista pe Facebook.

