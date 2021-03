Emilian Imbri: A închide Capitala și alte orașe ar fi un lucru bun / Virusul e inteligent și ne atacă atunci când vrea el / Virusul are aliați, români de-ai noștri care vociferează și incită (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri susține că în România s-au format două tabere, una compusă din „cei care încearcă să mai apere ce putem să apărăm ca să nu murim foarte mulți”, respectiv o alta „alcătuită din virus și aliații lui”. În direct pe B1 TV, duminică seară, medicul s-a arătat de părere că a închide Bucureștiul „ar fi un lucru bun”. „Nu numai Capitala, ci și alte orașe”, spune el.

