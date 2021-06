Emilian Imbri: Cei care nu s-au vaccinat, în glumă spun, își doresc să fie gazde când se va întoarce COVID. Sute de mii de doze vor expira. Când o năpădi din nou virusul și ne-o trage iar o lecție... (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri a declarat joi, pentru B1 TV, că va exista un al patrulea val al pandemiei, căci coronavirusul se va transmite prin cei care nu se vaccinează. Totuși, specialistul a precizat că acest nou val nu va fi la fel de puternic precum precedentele. Imbri a deplâns apoi faptul că mulți refuză să se vaccineze și dozele rămân nefolosite: „Când o năpădi din nou, iertați-mi expresia, acest virus și ne-o trage din nou o lecție de ne ustură...”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

