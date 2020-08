Emilian Imbri crede „probabilă” apariția cazurilor de coronavirus în școli: „Se vor lua măsuri rapid, local. Nu e bine să oprim tot doar pentru că ne e teamă că s-ar putea întâmpla ceva” (VIDEO)

Emilian Imbri, managerul spitalului ”Victor Babeș” din Capitală, a declarat, pentru B1 TV, că „probabil” vor apărea cazuri de coronavirus și în unitățile de învățământ românești, odată cu începerea noului an școlar. Într-o atare situație, autoritățile sanitare vor lua măsuri rapid, la nivel local. Medicul a insistat că nu e bine să oprim totul doar de teamă că s-ar putea întâmpla ceva. Precizările specialistului vin în contextul în care infectări cu SARS-CoV-2 au fost raportate în mai multe școli din țările în care cursurile au fost deja reluate. De exemplu, în Berlin, Germania, au fost înregistrate îmbolnăviri cu COVID-19 la 41 din cele 825 de școli, în două săptămâni de la reluarea orelor.

Managerul spitalului ”Victor Babeș” din Capitală a insistat, într-o intervenție pentru B1 TV, că școlile trebuie să-și deschidă porțile și că nu ar trebui să oprim totul doar pentru că ne e teamă de coronavirus.

„Eu cred că se poate deschide, pentru că există suficiente informații acum despre cum putem să ne ferim de îmbolnăvire”, a declarat medicul Emilian Imbri, pentru B1 TV.

În opinia acestuia, e „probabil” să ajungem, la fel ca în alte state, să identificăm cazuri de coronavirus în școli, dar într-o asemenea situație „se vor lua măsuri rapid, local, acolo unde se întâmplă. Mai cred sincer că nu e bine să oprim tot, că ne e frică că s-ar putea întâmpla ceva”.

