Emilian Imbri, despre simptomele mai puternice, apărute după administrarea rapelului: Sunt manifestări care au trecut în 24 de ore (VIDEO)

Peste 400 de mii de români au primit deja rapelul la vaccinul împotriva covid-19. Mulţi dintre cei care au fost vaccinaţi cu a doua doză au observat că simptomele sunt ceva mai puternice. Printre ei se numără şi medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din București.

Medicul Emilian Imbri a explicat, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, faptul că fiecare organism uman este diferit, iar persoanale percep simptomele precum durerea la intensități diferite. Astfel, în rândul oamenilor care nu se confruntă cu dureri de cap, este normal ca cefaleea să aducă o senzație accentuată de disconfort, având în vedere că ei nu se întâlnesc în mod constant cu acestă senzație.

Imbri a povestit pentru B1 TV cum s-au desășurat lucrurile în timpul campaniei de vaccinare la unitatea medicală pe care o conduce și mai ales ce simptome au prezentat cadrele medicale, în urma administrării rapelului.

„Fiecare persoană are un anumit prag de sensibilitate și percepe diferit, fie că este vorba de frig, de sunet sau de durere, în special la durere, percepția este diferită la fiecare persoană.

Sigur că reacția post vaccinală este diferită dacă ne referim la durere. După prima doză mai toți au simțit durerea la locul înțepăturii, foarte puțini au prezentat simptome precum moleșală, după rapel au apărut, însă reacții, atât pentru mine cât și pentru foarte mulți colegi, însă sunt reacții care nu au speriat.

Au fost câteva persoane care și-au cerut o zi liberă ca să rămână totuși acasă pentru că aveau febră, dureri musculare ceva mai accentuate, chiar serioase, dureri de cap destul de intense, pentru unii pe care nu îi doare deloc capul, pentru că aceștia au această senzație de foarte puține ori și au recepționat și au stocat-o diferit, având în vedere că ea nu prea există ca și manifestare.

Nu am avut, din 500 de colegi și colege, care lucrează în spital și au fost vaccinați în decurs de 3-4 zile și nu am avut mai mult de 14 – 18 persoane care au avut manifestări mai serioase. Este vorba despre manifestări care au trecut exact în 24 de ore, nu a durat mai mult”, a declarat medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, pentru B1 TV.A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?

Medicul Emilian Imbri a ținut să explice de ce uneori, efectele rapelului pot fi mai puternice comparativ cu cele pe care le dă prima doză de vaccin administrată. Totodată, el a explicat și cum reacționează organimul și anticorpii dezvoltați în urma primei doze de ser la momentul a care se întâlnesc cu cea de-a doua doză.

„Există un moment de pregătire a organismului pentru a se apăra împotriva bolii. Pregătirea este de fapt crearea anticorpilor, care, într-un fel sau altul, alarmează organismul să se pregătească se lutpă. Se pare că vaccinurile acestea au fost făcute la maniera în care prima doză pregătește încet organismul și o a doua doză care a venit după o reacție deja de „alarmă” a organismului și a produs acea reacție care este resimțită mult mai pregnant”, a explicat el.

Mai mult decât atât, managerul Spitalului Victor Babeș a ținut să le reamintească oamenilor cât de importantă este respectare cu strictețe a măsurilor sanitare, chiar dacă au fost deja vaccinați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.