Emilian Imbri, despre vaccinare: Cred că s-a atins un maxim privind metodele prin care să-i atragi pe reticenți. Virusul a atras atenția asupra unor carențe imense în educația populației (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București, este de părere că s-a ajuns la un maxim al românilor care își doresc să se vaccineze împotriva noului coronavirus.

„Eu cred că deja este un maxim la care s-a ajuns apropo de campanie și un maxim apropo de metodele prin care să-i atragi pe cei care sunt încă reticenți. Dacă nu există cozi înseamnă că ceva nu e în regulă, dacă nu trebuie să ne îmbulzim, înseamnă că n-are rost. E trist ce vă spun, dar e ceva ce s-a înrădăcinat în poporul nostru în anii dinainte de Revoluție și iată că se verifică”, a declarat Emilian Imbri într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

În ceea ce privește posibilele facilități pe care le-ar putea avea cei care s-au vaccinat, medicul spune că pandemia va scoate, în acest punct, la iveală o serie de carențe majore în sistemul de educație din România.

”Dorința de a ieși din țară este mare, dar numărul celor care ies din țară nu este atât de mare încât să ne liniștească epidemiologic și să credem că vom vaccina. (...)

Virusul a fost un lucru pozitiv pentru că a atras atenția asupra unor carențe imense care au început să apară în educația populației din țara noastră din cauza unui sistem educațional prost. (...) Vaccinul vine ca un lucru bun pentru că vom constata zi de zi cât de puțini doresc să meargă la teatru, cât de puțini doresc să meargă să vadă muzee și locuri interesante și să-și îmbogățească spiritual viața și vom realiza cât de mulți au rămas cu niște dorințe primare, cele de a merge la pub-uri și de a bea și de a petrece. Sunt dorințe firești pentru tineri, dar sunt dorințe care satisfac niște mici bucurii”, a mai spus medicul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Prefectul Capitalei a dat vestea mult așteptată! De când se relaxează restricțiile