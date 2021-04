Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului Victor Babeș: Prima procedură la defecțiuni e să salvezi ce e înăuntru. Indiferent că e în spital sau în TIR, e greu să salvezi ce e intubat când nu mai ai oxigen (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, a explicat care este procedura în cazul în care apare o defecțiune la un TIR ATI. „Există o persoană la care se sună imediat și care, atenție, indiferent cât ar fi de iute, nu va putea să ajungă în timp util la această defecțiune, deci prima procedură este să salvezi ce este înăuntru”, a explicat medicul, marți seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

