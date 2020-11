Emilian Imbri, managerul spitalului „Victor Babeș”: După 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări cu SARS-CoV-2

Managerul spitalului „Victor Babeș” din București, Emilian Imbri, susține că după data de 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări cu SARS-CoV-2. Cu privire la gripa sezonieră, aceasta a declarat, miercuri, că nu își face griji, virusul fiind ținut sub control datorită vaccinării, măștilor și carantinelor locale.

Emilian Imbri: După 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări

Medicul Emilian Imbri este de părere că rata de infectare cu noul coronavirus va scădea de la mijlocul lunii viitoare, dacă sunt respectate regulile impuse acum de autorități.

„Sigur că în decembrie ne gândim că o să apară și primele cazuri de gripă. Eu sunt mult mai liniștit vis-a-vis de cazurile de gripă sezonieră, sigur virusul va sta locului: câți au apucat vaccinul antigripal s-au vaccinat, vor prinde și seriile următoare și se vor vaccina rapid, plus măștile, plus fereala, plus că au intrat în carantină foarte multe localități și probabil vor mai intra, sigur că și vânzoleala va fi mult mai puțin evidentă și sigur vă spun, o să vedeți, după 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări, ne dorim asta și este obligatoriu să se întâmple pentru că foarte greu facem față acum”, a declarat managerul spitalului „Victor Babeș” din București, potrivit Hotnews.

Medicul Beatrice Mahler: Mortalitatea a crescut la un nivel îngrijorător

S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Imbri o contrazice astfel de Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, care spune marți seară că mortalitatea din cauza Covid-19 va crește în luna decembrie.

„Pe mine mă îngrijorează, dacă mă uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este în creştere şi pe care o vedem şi noi că a crescut la un nivel îngrijorător, inclusiv la pacienţii internaţi, ceea ce înseamnă că formele care ajung ajung şi foarte târziu, ajung şi foarte decompensaţi, forme severe, cu mortalitate crescută. Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”, a declarat Beatrice Mahler, pentru Digi24.

Peste 9.000 de cazuri Covid-19, depistate în 24 de ore

Până miercuri, 25 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 440.344 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Un număr de 313.885 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.739 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.347 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până luni, 10.541 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 24.11.2020 (10:00) – 25.11.2020 (10:00) au fost raportate 168 de decese (99 bărbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 17 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 49 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 57 decese la categoria de peste 80 de ani.

157 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.402. Dintre acestea, 1.205 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.974.996 de teste. Dintre acestea, 35.575 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.524 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.051 la cerere.

Pe teritoriul României, 43.867 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.561 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 68.701 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.