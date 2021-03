Emilian Imbri: Mie mi s-a părut că România a stat până la genunchi sau până la brâu în pandemia asta. Ne-am comportat puțin diferit de alte țări, unde a dat apa peste ei, au intrat chiar și cu capul sub apă (VIDEO)

Medicul Emilian Imbi, manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitală că, din punctul său de vedere, în România pandemia de coronavirus nu s-a manifestat în valuri, ci ”întotdeauna am stat până la genunchi, eventual, până la brâu” în această situație.

Ce spune medicul Emilian Imbri despre al treilea val al pandemiei de coronavirus

Întrebat, într-o intervenție pe B1 TV, dacă suntem deja în valul trei al pandemiei sau e greșit să împărțim ceea ce s-a întâmplat în ultimul an în valuri, medicul a răspuns: ”Depinde cum priviți lucrurile. Eu am niște viziuni foarte pitorești, în sensul în care mie mi s-a părut că întotdeauna am stat până la genunchi, eventual, până la brâu în pandemia asta, noi, România, și ne-am comportat puțin diferit față de alte țări, unde a dat apa peste ei, au intrat chiar și cu capul sub apă. Am avut senzația că urcă și coboară, dar nu am avut năpraznic valuri care să ne doboare. Nici acum nu este, practic, un val. Este o creștere, nu liniștitoare, încă previzibilă și ușor de controlat. Remarcați ce se întâmplă în Brazilia, la zeci de mii de infectări pe zi, cu peste 1.500 de decese pe zi. Nu putem nici să comparăm cu celelalte țări pentru că una e populația noastră, alta e populația altor țări. Nu putem decât să spunem că sigur ne confruntăm cu o recrudescență, o revenire a acestei infecții. Nu știu dacă putem vorbi de alte variante decât aceasta englezească sau cea braziliană, dar este evident că începem să urcăm din nou”.

Emilian Imbri este de părere totuși că e bine că autoritățile au decis să redeschisă școlile, însă măsurile care urmează trebuie să nu fie unele rigide, astfel încât să se poată ajunge la un control al situației.

”Deschiderea școlilor e bine că s-a făcut, însă aici nu trebuie să fim rigizi și nu mai închidem. Trebuie să ne pliem pe ce ni se întâmplă și atunci putem să controlăm. Cred că într-adevăr este nu un val, dar este o revenire și la noi și se simte”, a mai spus Emilian Imbri.

Medicii avertizează că al treilea val al pandmeiei ar putea fi foarte diferit de primele două

Precizările medicului vin în contextul în care tot mai mulți specialiști vorbesc despre o iminent aparție a celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus. Medicul Radu Țincu, de la Spitalul Floreasca din Capitală, estima chiar că alt treiea val ar urma să fie diferit de cele cu care ne-am confruntat până acum, în sensul în care va fi afectată mai mult populația tânără care încă nu a fost imunizată.