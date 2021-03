Emilian Imbri: Ne putem aștepta să scadă infectarea abia după ce avem peste 60% din populație vaccinată. Eu cred că trecem de septembrie-octombrie și încă nu vom avea un regres (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului „Victor Babeș" din Capitală, estimează că nu va fi înregistrat un regres considerabil în ceea ce privește numărul infectărilor cu coronavirus în timpul toamnei. Asta pentru că deocamdată nu există certitudinea că până atunci se va ajunge la procentul de 60% din populație vaccinată, astfel încât să se poat vorbit despre o imunitate colectivă, în România.

”Noi ne putem aștepta să scadă infectarea abia după ce avem, cum zic specialiștii, peste 60% din populație vaccinată. Eu cred că trecem de septembrie-octombrie și încă nu vom avea un regres. Se va simți ceva, dar nu așa spectaculos.

Sunt oameni de știință care spun că în cazul în care ai peste 60% și nu apar alte tulpini, putem spune că... Dar dacă nu ai 60%? Dacă lumea începe să dea înapoi, ceea ce nu cred, uitați-vă la numărul mare de persoane care se înscriu pentru vaccinare”, a declarat Emilian Imbri, duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

La remarca moderatorului Silviu Mănăstire cum că încă nu a fost epuizat procentul celor care își doresc să se vaccineze, însă după ce acest lucru se va întâmpla, autoritățile vor trebui să depună eforturi considerabile pentru a-i convinge și pe restul să se imunizeze astfel încât să fie atinsă imunitatea colectivă, Emilian Imbri a precizat: ”Din păcate, eu vă spun că este o bătălie cu niște sorți de izbândă îndoielnici. În niciun caz nu putem să-i vaccinăm cu forța și nici nu vom încerca. (...) Din numărul ăsta (al celor care nu vor să se vaccineze – n.r.) o parte șovăie și încă se uită într-o parte și în alta”.

