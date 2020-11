Emilian Imbri: Nicio țară din lumea asta nu construiește spitale de terapie intensivă pentru că s-ar putea să apară odată o pandemie. Pandemiile sunt, totuși, rare (VIDEO)

Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, a declarat că pandemiile sunt rare. „Nu ai ocazia într-o viață de om poate să prinzi decât o singură dată această pandemie”, a subliniat medicul, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

