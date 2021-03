Emilian Imbri: Nu vom putea să lăsăm masca nici anul viitor, indiferent de câți vaccinați am fi (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fost manager al Spitalului „Victor Babeș" din Capitală, spune că, din punctul său de vedere nici anul viitor nu vom putea renunța la a purta masca de protecție, indiferent de procentul din populație care va fi primit vaccinul anti-COVID-19 până atunci. Imbri a făcut această precizare duminică seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, în contextul în care premierul Florin Cîțu afirma sâmbătă că ”dacă mergem cât mai mulți să ne vaccinăm, în toamnă putem renunța la purtatul măștii.

”Fiecare poate să facă orice fel de afirmație. (...) Nici dacă ar fi ministrul Sănătății care ar primi de la o comisie de super specialitate acest mesaj, nu cred că ar avea curajul să spună cu atâta fermitate. Sigur că putem să dăm masca jos, dar condiția este să nu fie nimeni în preajma noastră.

Eu aș spune că nu vom putea să lăsăm masca nici anul viitor, indiferent de câți vaccinați am fi”, a declarat Emilian Imbri.

