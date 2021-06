Emilian Imbri: Specialiștii încă nu cunosc perioada după care începe să scadă imunitatea / Dacă ei au făcut minuni în laboratoare și a ieșit acest virus, mai poate să iasă unul și s-ar putea s-o luăm de la capăt (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri a explicat că imunitatea, fie ea obținută natural sau dobândită prin vaccin, începe să scadă după o anumită perioadă, „perioadă pe care, din păcate, specialiștii încă nu o cunosc”. Potrivit medicului, momentan se merge pe ideea că rămâne la un nivel rezonabil aproximativ un an de zile.

„Mai luați în calcul și faptul că o să apară SARS-CoV-4””, a spus medicul la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, marți seară, pe B1 TV, invocând și discuțiile din SUA, unde administrația Biden și autoritățile americane investighează o teorie vehiculată și în mandatul lui Donald Trump, și anume că virusul SARS-CoV-2 ar fi apărut dintr-un laborator de la Wuhan – totul, în contextul în care echipa OMS care s-a deplasat în orașul chinez, deși nu o excludea complet, susținea că teoria este „extrem de improbabilă”.

