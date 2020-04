Emilian Imbri, managerul de la Spitalul „Victor Babeș”: Lipsa de disciplină și neîncrederea că li se poate întâmpla și lor, principalele motive pentru care se infectează cadrele medicale (VIDEO)

Lipsa de disciplină și senzația că nu li se poate întâmpla nimic sunt principalele motive pentru care cadrele medicale din România s-au infectat cu coronavirus, crede Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din Capitală, care a explicat că anumiți medici se simt de neatins în fața unui pericol precum COVID-19, pentru că au lucrat ani de zile în zona bolilor infecțioase și tropicale.



Emilian Imbri de la Spitalul „Victor Babeș”, despre cadrele infectate cu coronavirus





„Să știți că am avut și eu parte de o mare surpriză vizavi de cadrele medicale din Spitalul Victor Babeș, care este un spital de boli infecțioase și tropicale. Oameni care – am mai spus-o de câteva ori – au muncit 20, 25 de ani doar față în față cu TBC, HIV, cu boli transmisibile de toate soiurile posibile, și nu s-au speriat. S-au obișnuit și a devenit o obișnuință. N-au pus măști, n-au mai pus mănuși. Când a venit acest pericol, o parte din cadrele medicale au zis, nu se poate, nu s-a prins de noi ani de zile nimic, cum se poate să se prindă o simplă infecție? Am avut surpriza să am infecție. Aceste persoane poate că nu sunt cu rea credință. Ei nu cred că li se poate întâmpla și lor. Iată, că li se poate întâmpla și lor. Eu sunt sigur că următoarele echipaje care o să îmi intre la muncă – că am păstrat rezerve – o să fie mult mai prudenți, văzând că sunt și colegi de-ai lor care s-au infectat. Cred că așa se explică, neîncrederea că ți se poate întâmpla ceva, ai senzația că nu ți se poate întâmpla nimic, și lipsa de disciplină. Pentru că disciplina, dacă nu te formezi cu ea, e ca și cum ai cere unui om să își schimbe obiceiul alimentar după 16 ani. Este imposibil. Mănâncă pe ascuns, se ascunde de nevastă, se ascunde și mănâncă unde îi place, doar să mănânce ce a fost învățat să mănânce, pentru că de la o anumită vârstă nu mai poți face educație, nu mai poți educa. Așa și aici”, a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din Capitală, joi seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.



România, cel puțin 699 de cadre medicale infectate cu coronavirus





Declarația specialistului vine în contextul în care, potrivit celui mai recent raport – din 7 aprilie, România are 699 de cadre medicale infectate cu coronavirus. Mai mult decât atât, două cadre medicale confirmate pozitiv cu COVID-19 au decedat.

Un ambulanțier în vârstă de 53 de ani, de la SAJ Suceava, murea în 7 aprilie și devenea a doua victimă din rândul personalului medical românesc, dar prima care contracta coronavirus în timpul serviciului.

Ambulanțierul nu este prima victimă din rândul cadrelor medicale însă. Victima 117 era o femeie de 54 de ani din județul Constanța, asistentă medicală, revenită din Turcia pe data de 13 martie. Infectarea cu COVID-19 a fost confirmată pe 19 martie, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, aceasta nu a lucrat în spital și nu a lucrat cu pacienți cu COVID-19.