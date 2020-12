Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a vorbit, vineri seară, într-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, despre actuala situație epidemiologică din România, dar și despre faptul că numărul de testări pentru depistarea celor infectați cu COVID-19 se menține scăzut.

Medicul a explicat că în țara noastră nu se pot face mai multe testări, nu din cauza faptului că aparatura lipsește, ci din cauza lipsei personalului competent.

"Noi, la nivel de țară am avut o singură scădere reală, la sfârșitul stării de urgență. După aceea am avut platouri cu creșteri și scăderi care au fost mai accentuate sau mai puțin mai accentuate în funcție de măsurile care s-au luat și de felul in care a fost respectate. Cu cât testezi mai mult, cu atât ajungi la niște cifre care se apropie tot mai mult de situația reală.Cu cât ajungi la cifre mai aproape de realitate cu atât își poți dimensiona măsurile mai corect. Alte te poți îmbătă cu apă rece, și acționezi ca și când situația ar fi mai puțin gravă și nu ai cum să obții rezultate. Eforturi se fac ca să se crească capacitatea de testare și se fac niște progrese, dar nu e suficient sa ai aparatură, e nevoie și de resursa umana și toate nu se pot face peste noapte", a declarat medicul.

