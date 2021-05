Emilian Popovici: La un vaccin cu eficacitate de 95%, ne așteptăm ca 0,06% dintre cei vaccinați să ajungă să facă infecția. Vaccinul oferă o protecție serioasă împotriva formelor severe și una importantă împotriva infecției (VIDEO)

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a explicat că un vaccin cu o eficacitate de 95% nu înseamnă că 5% dintre cei vaccinați se vor infecta, ci mai degrabă 0,06% dintre aceștia, conform calculului matematic de specialitate. La „Talk B1” cu Irina Petraru, luni, expertul a declarat că în mod clar „vaccinul îți oferă protecție foarte serioasă față de apariția formelor severe de boală și îți oferă o protecție importantă și față de infecția propriu-zisă”.

