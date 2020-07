Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie: „Suntem acolo unde ne-a dus comportamentul unei părți a populației” (VIDEO)

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a comentat evoluția epidemiei de coronavirus în România, luni seară, în direct pe B1 TV, și a subliniat că „suntem acolo unde ne-a dus comportamentul unei părți a populației, pentru că nu toată populația trebuie arătată cu degetul în situația aceasta”.

„Suntem acolo unde ne-a dus comportamentul unei părți a populației, pentru că nu toată populația trebuie arătată cu degetul în situația aceasta. Mulți oameni au înțeles să respecte măsurile, dar o parte a oamenilor nu au înțeles acest lucru și am ajuns într-o situație pe care nu cei care generează proiecții o creează, ci oamenii, care nu respectă măsurile pe care trebuie să le respecte, o creează”, a declarat oficialul, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Emilian Popovici a vorbit și despre proiecțiile realizate de Societatea Română de Epidemiologie, care arată, printre altele, că dacă indicele de transmisibilitate Rt rămâne în jur de 1,1, un număr de 2.604 cazuri noi de COVID-19 vor apărea în 19 septembrie.

„Noi am făcut cele două proiecții. O proiecție pentru 14 august pe care noi o aveam cu 836 de cazuri. Iată, că mult mai repede s-a ajuns la o situație similară cu cea proiectată de noi pentru 14 august. Din ce cauză? Din aceeași cauză și din același motiv. Plus că noi n-am avut cum să anticipăm consecințele externărilor acelora la cerere și a altor evenimente care s-au întâmplat în derularea lucrurilor în ultima perioadă. Am făcut și această a doua proiecție, pentru 19 septembrie, chiar cu niște recomandări, niște propuneri de măsuri, dar acele propuneri de măsuri sunt pentru data de 19 septembrie dacă lucrurile vor continua pe aceleași paliere. Vedeți că am urmărit acest număr bazal de reproducere. Noi l-am urmărit și am prezentat datele pentru un număr bazal de reproducere de 1,1 – mă refer acum la proiecția pentru 14 august – dar noi ne-am situat în foarte multe zile cu un număr bazal de reproducere între 1,1 și 1,2, iar atunci sigur că cifrele sunt mai mari decât cele pe care le luăm raportate strict la un număr bazal de reproducere de 1,1. Deci cam asta este situația în care ne aflăm și proiecțiile, repet, sunt statistice, sunt bazate pe modele matematice și sunt bazate pe cifrele raportate de către autoritățile din România”, a explicat Popovici.



Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, despre o prognoză ceva mai sumbră - 1 milion de cazuri de COVID-19 în septembrie





Ministrul Sănătății a vorbit și el despre estimările din sector. Întrebat dacă este posibil să ajungem la un milion de infectări, așa cum arată o prognoză realizată de compania Avantera pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Nelu Tătaru a răspuns: „Sunt niște luni în care toți ne facem partea noastră de activitate. Noi, ca personal medical, tratăm pacienții, izolăm și identificăm pe cei care trebuie izolați la domiciliu și agenții economici, precum și populația civilă sunt cei care respectă niște norme. Atunci acele scenarii pesimiste nu le vom avea”.

„Punem în aplicare prerogativele legii în considerentul aplicării carantinei, izolării în spital și izolării la domiciliu. În acest moment se perfectează acte, urmând ca în ședința de Guvern de mâine dimineață să le putem aproba și să le putem pune în aplicare. Ministerul Sănătății face față, noi ne adaptăm la numărul de pacienți, cel puțin cei din Terapie Intensivă, în unitățile de terapie mobilă, precum și în spitalele din apropiere care pot prelua acești pacienți în condițiile în care spitalele respective nu mai au locuri în ATI. Avem 681 de cazuri noi la 8.500 de teste efectuate, multe din aceste cazuri sunt rezultatul unei testări făcute de agenții economici sau de cei care pleacă în concedii. Cazurile din Terapie Intensivă sau cele care se prezintă la Unitățile de Primiri Urgențe sunt cele care trebuie gestionate cu atenție deosebită”, a mai declarat Nelu Tătaru.