EXCLUSIV // România n-a uitat de Mihai Eminescu nici la 170 de ani de la nașterea sa, astfel că marele clasic al literaturii române a fost omagiat de câteva zeci de elevi și profesori, dar și de mai mulți seniori romantici, pentru care numele poetului este sinonim cu patriotismul. B1.RO a luat pulsul evenimentului și a pregătit un material special dedicat acestei zile.

Înfruntând vremea mohorâtă, oamenii s-au adunat la Cimitirul Bellu din Capitală, unde poetul fără pereche își face somnul de veci, și au luat parte la slujba de parastas, ce a fost oficiată de un sobor de preoți ai Patriarhiei Române.

Slujba a fost urmată de recitaluri de poezii, cum altfel, dar chiar și așa momentul a fost umbrit de câteva probleme tehnice: micul microfon de karaoke, ce fusese adus chiar de admiratorii marelui poet național, nu a funcționat tocmai cum ar fi trebuit, astfel că persoanele prezente nu au auzit poeziile.

Cei mici au venit însoțiți de profesori, unii dintre ei perfecți conștienți de simbolistica momentului, dar au existat, totuși, și câțiva care se întrebau în timpul slujbei, „cine a murit?”.

Surprinzător sau nu, au existat și câțiva adulți aparent depășiți de situație, având în vedere că nu știau dacă, în 15 ianuarie, se comemorează nașterea sau moartea lui Mihai Eminescu.

Nu au lipsit însă florile și coroanele de flori, iar mormântul poetului a fost acoperit în totalitate cu zeci de buchete. Cu excepția reprezentanților Patriarhiei Române, niciun alt oficial al statului român nu a participat la eveniment.

Tot în 15 ianuarie se sărbătorește și Ziua Culturii Române, iar Institutul Cultural Român și alte instituții de resort au organizat evenimente în cele mai importante orașe din țară, dar și peste hotare.

