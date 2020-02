Epidemia de gripă face ravagii în România: Virusul gripal a omorât 36 de oameni, iar cea mai recentă victimă este un bărbat de 62 de ani din Bistrița (VIDEO)

Ultima victimă este un bărbat de 62 de ani din Bistrița, confirmat cu infecție de tip A. Astfel, bilanțul a ajuns în ultima săptămână la 36 de morți. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că dacă vrem să ne ferim de virus trebuie să ne vaccinăm și să respectăm regulile de igienă, relatează B1 TV.

Nu trece o zi fără ca gripa să nu mai ia o viață. Spitalele din țară sunt arhipline, iar cozile de la camerele de gardă sunt uriașe. Zilnic sute de români se prezintă în fața medicilor cu febră mare, tuse și stare de rău.

Ieri, un bărbat din Bistrița a fost internat de urgență la Secţia Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa în stare critică, intubat şi ventilat mecanic. Medicii au încercat să-l salveze, dar toate eforturile au fost în zadar, bărbatul a murit în doar câteva ore.Astfel bilanțul românilor răpuși de gripă a urcat la 36. Este cel de-al treilea deces al unui pacient cu gripă de tip A la SJU Bistriţa, de la începutul anului.

La Secţia ATI a spitalului bistriţean mai este internat un bărbat de 52 de ani, din oraşul Năsăud, la care s-a confirmat, de asemenea, prezenţa virusului gripal de tip A. Acesta este intubat, ventilat mecanic şi în stare gravă, având şi alte boli asociate.

Începând de vineri, la SJU Bistriţa a fost instituită starea de carantină, pe fondul înmulţirii cazurilor de gripă şi de viroze respiratorii.

Grav este că suntem abia la jumătatea lunii februarie, iar sezonul gripal se întinde de regulă până în mai. Așadar, nu e târziu și nici inutil să luăm măsuri de protecție.

Așa că, spun doctorii, ar trebui să profităm de ultima tranșă de doze gratuite care au ajuns în sfârșit la Direcțiile de Sănătate Publică și pot fi cerute de medicul de familie pentru pacienții săi.

Potrivit, ultimelor date, au fost înregistrate 8.862 cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, în creştere faţă de săptămâna precedentă. Mai mult, din cele 8.862 cazuri au necesitat internare 161 cazuri.

