Episcopul de Huși și Protopopul de Bârlad, alături de alți șapte preoți, au fost surpriși de polițiști la un eveniment privat în interiorul unui restaurant din Bârlad, astfel că au primit amenzi este 6.500 de lei. Protopopul Vasile Lăiu susține că nu a fost vorba despre o petrecere, ci despre slujba de sfințire a unui salon dintr-un restaurant local, transmite B1 TV.

Episcopul de Huși, Protopopul de Bârlad și alți șapte preoți au fost chemați de patronul unui local pentru a sfinți un salon dotat cu mobilier nou. Cu toate acestea, din cauza ratei de infectare care depășește pragul de 3 la mie, activitățile sunt interzise în interiorul restaurantelor din municipiu.

Văzând că în restaurant se adună preoți, trecătorii au crezut că se organizează o masă și au sunat supărați la 112, reclamând că preoții și patronii localului nu respectă interdicțiile stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui.

Episcopul de Huși, Preasfințitul Ignatie, nu a participat la slujba de sfințire din restaurant, dar a venit până la locație pentru a oferi un buchet de flori soției patronului și pentru a se scuza că este chemat la Episcopie, a explicat protopopul Vasile Lăiu.

„Nu a stat nici 5 minute, a plecat că avea treabă la Huși la Episcopie, iar acolo la slujba de sfințire am rămas eu cu vreo șase preoți din parohiile din Bârlad. Am fost solicitați, că tot nu era activitate la restaurant, fiind închis, să sfințim sala mică, din acest restaurant, care are mobilă nou. Și ne-am trezit cu poliția. Domnul Rotaru a făcut o slujbă de binecuvântare a sălii mici și am fost doar vreo șase persoane. Preasfințitul a avut programat ceva și nu a stat, nu era acolo când a venit poliția. Am fost legitimați, ne-au luat datele, probabil că urmează să fim amendați, ce să facem? Astea-s riscurile! Erau și polițiștii uimiți, că au fost informați de altceva .. că ar fi petrecere. Au fost au văzut… să își facă poliția treaba, ce să facem noi?” a declarat protopopul Vasile Lăiu, pentru Vremea Nouă.