EXCLUSIV ONLINE // De o săptămână, o țară întreagă este revoltată de cazul crimelor de la Caracal și mai ales de incompetența de care au dat dovadă autoritățile atunci când au trebuit să intervină pentru a o salva pe Alexandra Măceșeanu, fata de 15 ani, dispărută pe 24 iulie. Asta după ce, de mai bine de trei luni, nimic nu s-a mișcat nici în ancheta privind dispariția Mihaelei Luiza Melencu, fata de 18 ani, dispărută în luna aprilie, în aceeași zonă și în condiții similare.

Alexandra Măceşeanu a reuşit, printr-un efort supraomenesc, să fure un telefon din casa răpitorului şi să sune la 112 în dimineaţa zilei de joi în jurul orei 11.00. Oficialii Poliţiei Române susţin că specialiştii STS n-au reuşit să identifice cu o precizie rezonabilă locul din care a fost făcut apelul telefonic şi că au fost trimişi în trei locaţii greşite, fiind nevoiţi să obţină mandate de percheziţii pentru toate cele adrese şi pierzând astfel timp vital. STS a răspuns acuzaţiilor, afirmând că e datoria companiei de telefonie mobilă să identifice locația. Echipajele au reușit să ajungă la imobilul în care era victima abia după 19 ore. Cu alte cuvinte, polițiștii s-au învârtit pe străzi în Caracal, în tot acest timp. Mai mult, aceştia nu au intervenit în casa suspectului pentru halucinantul motiv că nu era ora șase, de la care aveau voie să facă percheziţii.

Singurele certitudini din acest moment sunt că cele două fete sunt de negăsit și drama incredibilă prin care trec familiile acestora. La care se adaugă un lung șir de erori în gestionarea cazului și nenumăratele întrebări la care autoritățile nu oferă încă niciun răspuns.

1. Explicații lipsite de logică de la Parchet

Parchetul General a făcut public, marți, rezultatul controlului efectuat de către Serviciul de Îndrumare și Control (SIC) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal și DIICOT Craiova, privind intervenția procurorilor și a polițiștilor în cazul tragediei de la Caracal.

Documentul publicat marți scoate la iveală informații halucinante în legătură cu intervenția în cazul dispariției Alexandrei, precizându-se că dacă anchetatorii ar fi intrat în locuința suspectului înainte de ora 6, exista riscul compromiterii de probe.

În urma controlului efectuat de SIC s-a stabilit, în primul rând, că "procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal nu le-au interzis lucrătorilor de poliție să pătrundă în domiciliul prezumtivului autor Dincă Gheorghe, după ce l-au identificat", potrivit unui comunicat al Parchetului General.

"În raport de constatările din teren, de comun acord, procurorii și lucrătorii de poliție au apreciat că nu este oportună pătrunderea în domiciliu înainte de ora 06.00, întrucât exista riscul compromiterii probelor în situația în care autorul nu se afla acolo", este explicația halucinantă oferită de Parchetul General.

Foto: Inquam Photos / Bogdan Dănescu

2. Autoritățile NU au apelat la cei mai buni specialiști

Explicațiile confuze ale autorităților statului și felul în care acestea au pasat vina unele pe altele au revoltat o țară întreagă. Astfel, în condițiile în care toată lumea vorbește despre modul defectuos în care s-a intervenit, se pune întrebarea de ce acum, nu s-a luat decizia deplasării celei mai bune echipe anchetatori și specialiști criminaliști de la București pentru a face lumină în acest caz.

În momentul în care a fost reținut, sâmbătă, Gheorghe Dincă a fost acuzat de infracţiunile de trafic de minori şi viol. Dosarul penal a fost preluat de DIICOT Craiova de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, pentru a-l conexa cu cel al dispariției Luziei Melencu, în luna aprilie. Ulterior, bărbatul a declarat că le-a ucis pe cele două fete, astfel că în cazul său a apărut, oficial, și acuzația de omor calificat.

Duminică a ajuns la Caracal Giorgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, care a precizat că ancheta este extrem de dificilă pentru că este vorba despre o suprafață foarte mare care ”trebuie luată la milimetru”, iar referitor la investigațiile colegilor ei de până în acel moment a susținut că nu crede că se putea face mai mult decât atât.

Foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu

Menționăm că Giorgiana Hosu este cunoscută drept unul dintre cei mai buni procurori din țară specializați în cazuri de evaziune fiscală. De asemenea, facem precizarea că DIICOT se ocupă de destructurarea rețelelor de traficanți, însă nu poate gestiona cazuri de acest fel, referitoare la un posibil criminal în serie. Cu toate acestea, însă, nimeni nu a vorbit despre deplasarea unor echipe de specialiști criminaliști și criminologi la fața locului pentru a face investigații.

3. Este IMPOSIBIL să arzi un corp uman într-un butoi, într-un timp atât de scurt

Revenind la declarațiile șefului adjunct al DIICOT, Hossu a precizat, la finalul săptămânii trecute, că într-un butoi din curtea din Caracal a bărbatului au fost identificate mai multe fragmente de resturi umane, precum şi bijuterii care au fost recunoscute de mama Alexandrei ca aparţinând fetei de 15 ani. Adjunctul DIICOT a spus și că inculpatul a recunoscut că a ucis victima şi apoi a incinerat-o. Iar în privinţa celei de-a doua victime, fata dispărută în luna aprilie, Hosu a menționat că există indicii că Gheorghe Dincă a săvârşit aceleaşi fapte, dar acest lucru va fi stabili după audierea inculpatului.

Declarația suspectului referitoare la arderea trupului Alexandrei este însă contestată de specialiști care precizează că este imposibil ca un corp uman să fie ars complet într-un timp atât de scurt, într-un butoi din curtea unui om, fără a trezi suspiciunile vecinilor.

În acest context, fostul șef al crematoriului „Vitan-Bârzeşti”, Gheorghe Ionel, a explicat că pentru incinerarea unui corp uman este nevoie de o temperatură de 1.400 de grade, iar acest lucru nu poate fi făcut într-un butoi.

”100% nu s-a putut face o incinerare în acel butoi. O incinerare se efectuează în momentul când se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. E exclus să poată să ardă! Nu se poate obține o astfel de temperatură. În crematoriu, în cuptorul special, temperatura o obțineam după o oră, iar arzătorul era imens, cu diametrul de aproape un metru. Acest nemernic, părerea mea, e că trage de timp. Fata cred că e în viață și el trage de timp să scape de urme. La crematoriu, coșul are o înălțime de 20 de metri. Vecinii ne bodogăneau și așa pentru miros”, a declarat Gheorghe Ionel, la Antena 3.

Lucrurile nu se leagă nici în ceea ce privește bijuteriile recunoscute de mama Alexandrei ca fiind ale fiicei sale și care au fost descoperite în butoiul din curtea suspectului. Asta pentru că dacă trupul Alexandrei ar fi fost, într-adevăr, ars, bijuteriile acesteia s-ar fi topit în momentul incinerării.

4. Lipsa cadavrelor

În aceste condiții, ipoteza uciderii celor două fete și a arderii corpurilor de către Gheorghe Dincă pare a fi singura luată în calcul de anchetatori și cea mai ușoară metodă prin care autoritățile își justifică incapacitatea de a lămuri cazul.

Așadar, în acest moment se vorbește clar despre uciderea a cel puțin două fete, deși nu au apărut încă rezultatele de la Institutului Național de Medicină Legală, care trebuie să arate dacă problele luate din casa și curtea lui Gheorghe Dincă conțin ADN-ul celor două fete dispărute și, până acum, nu a fost găsit niciun cadavru. Iar potrivit declarațiilor din spațiul public, anchetatorii nu se află în legătură cu familiile victimelor, acestea aflând de la televizor detalii despre evoluția investigațiilor.

De exemplu, mama Luizei, prima fată care este de negăsit, susţine că a aflat de la televizor că suspectul Gheorghe Dincă şi-a recunoscut cele două crime. Niciun procuror nu a sunat-o să îi spună că fata ei nu mai este în viaţă sau să îi ofere informaţii din anchetă.

Foto: Inquam Photos

Cu toate că nu există informații oficiale cu privire la uciderea celor două fete și, deocamdată nu a fost găsit niciun cadavru, autoritățile, în frunte cu premierul Viorica Dăncilă, s-au grăbit să transmită mesaje de condoleanțe, la scurt timp după ce subiectul a intrat în atenția publică. Condoleanțe au transmis și reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin vocea purtătorului de cuvânt, într-o declarație de presă de vineri seară, în care s-a vorbit inclusiv despre ”locul unde a fost găsită victima”. Asta deși până acum nu a fost identificat trupul vreunei victime. (DETALII AICI)

5. Varianta traficului de persoane

În aceste condiții, tot mai multe voci din spațiul public încep să vorbească despre ipoteza conform căreia cele două fete ar fi în viață. Pistă care nu pare a fi luată în calcul de autorități. Și la fel se întâmplă și cu ipoteza că acestea ar fi fost racolate de o rețea de trafic de persoane.

De altfel, în ultimele zile, după ce DIICOT a anunțat că Gheorghe Dincă este acuzat de omor calificat, tot mai multe voci din spațiul public consideră ca varianta ca acesta să le fi ucis și ars pe Luiza și Alexandra este puțin probabilă, încurajând mai degrabă ideea că fetele ar fi victimele unor rețele de proxenetism.

Chiar Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a afirmat marți seară, că el nu crede că fata de 15 ani ar fi fost omorâtă la locuinţa bărbatului din Caracal şi susţine că în zonă există o mafie locală implicată în proxenetism care ar putea fi implicată în această tragedie.

"Nu mai am încredere aproape deloc în ceea ce se întâmplă. Deci lucrurile sunt bizare, nu au cap şi coadă, nu se leagă nimic din ce se întâmplă. Omul ăla cred că este într-un fel sau altul acoperit. Înţeleg că la Caracal au făcut o horă mare toţi şi nu nu mai declară nimeni în afară de Alexe că procurorul i-a oprit. Poliţiştii o pun de o mare miuţă locală şi spun că noi.. dacă mâine va dovedi sau poimâine se va dovedi că printr-un raport al parchetului că de fapt ei au declarat cu toţii că au luat hotărârea la 6 dimineaţa să intre este clar că avem de-a face cu o mafie. (...) Eu îţi spun direct că eu sunt convins că până la propria contrară că Alexandra nu a fost ucisă acolo, că acest individ este un pion într-o chestie mult mai complexă, nu cred că este un psihopat. Psihopat este sigur dar nu cred că este de capul lui. Cred că mafia de acolo din Caracal care ştie foarte bine cine cum şi pe unde este cu prostituţie cu fete şi tot ce fac ei pe acolo, infractori la poliţişti, poliţişti la judecători, judecători pe la procurori şi procurorii la politicieni", a afirmat Alexandru Cumpănaşu, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Și deputatul PNL Adriana Săftoiu pune la îndoială versiunea furnizată public de autorități. Ea a susținut că "acel monstru nu e singur și cineva încearcă să ne convingă că e singur", așa că nu mai crede nimic "din ce ni se servește public".

"Wow! Au apărut stenogramele?! Oameni buni! Ferice de voi că nu ați auzit vocile! Eu, după ziua de ieri, sunt doar nimic. Să auziți vocea Alexandrei si vocile celor care ar fi trebuit să înțeleagă că nu e o glumă. Dar dincolo de voci... cazul, cazul, oameni buni... e cazuri! Nu cred nimic din ce ni se serveste public. Acel monstru nu e singur! Și cineva încearcă să ne convingă că e singur”, a scris, marți, pe Facebook, Adriana Săftoiu.

Până și deputatul PSD Cătălin Rădulescu consideră posibilă ipoteza că fetele dispărute în ultima perioadă nu ar fi fost omorâte, ci traficate într-o rețea de proxenetism și crimă organizată, protejată de judecători, procurori, polițiști și politicieni din sudul țării.

"Zilele astea am vorbit cu magistrați, foști procurori, experți în criminalistică, medici legiști și chiar în antitero, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în Caracal, și lucrurile încep să nu se lege:

1. Bijuteria găsită în mașina monstrului, cartea de vizită (de care a spus Alexandra la telefon), eventuale obiecte vestimentare sau chiar telefon, demonstrează numai că Alexandra a fost luată de monstrul Dincă, dar nu conduc spre omorârea acesteia;

2. Eventuala incinerare a Alexandrei ar fi necesitat timp suficient, combustibil în cantitate foarte mare (benzină sau kerosen, nu motorină), un bazin mare în care să bage corpul și ar fi determinat un fum și un miros foarte puternic ușor de sesizat atât ziua, cât și noaptea; în același timp, necesită temperaturi foarte mari de peste 1000 grade astfel ca să rămână numai cenușă, în caz contrar ar fi trebuit sa fie găsite fragmente de os;

3. Negăsirea urmelor de sânge sau a cadavrului lipsește de obiect ipoteza asasinării Alexandrei", a scris, marți seară, pe Facebook, Cătălin "Mitralieră" Rădulescu.

Totodată, el nu înțelege ce caută DIICOT în ancehta privind dispariția celor două fete.

Foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu

"4.Ce caută Dicot (sic!, n.r.) în această poveste? DIICOT-ul nu are atribuții decât dacă există suspiciunea unui trafic de persoane, pentru că în suspiciunea de omor, atributul îl are parchetul de pe lângă tribunal, iar în cazul unui omor deosebit de grav sau crime în serie, intervine parchetul general; deci ce treabă are DIICOT-ul? Ce vrea să acopere dicotul sau pe cine? Ori dicotul (sic!, n.r.) nu și -a făcut treaba de la dispariția Luizei și acum vrea sa acopere neglijența în serviciu, ori vor să acopere o rețea de crimă organizată în care probabil polițiști, procurori, judecători și monstrul Dincă sunt implicați", a mai scris Rădulescu.

El susține ipoteza că fetele dispărute în Olt nu ar fi fost ucise, ci "traficate într-o rețea de proxenetism și crimă organizată, protejată și susținută de judecători, procurori, polițiști și poate chiar politicieni din zona de sud a țării: Olt- Dolj -Mehedinți-Argeș".

"Toate aceste lucruri mă duc spre ipoteza că poate că fetele nu sunt omorâte, ci sunt traficate într-o rețea de proxenetism și crimă organizată, protejată și susținută de judecători, procurori, polițiști și poate chiar politicieni din zona de sud a țării: Olt - Dolj - Mehedinți - Argeș, și atât declarațiile controversate ale monstrului Dincă, cât și bâlbâielile, neimplicarea, inacțiunea polițiștilor și procurorilor par să ducă spre o rețea organizată pe care indivizi din diferite structuri vor să o acopere prin minciună și inducere în eroare. De asta este nevoie ca structurile specializate de criminaliști ale IGPR și ale Poliției Capitalei să se implice, de asta este nevoie ca Parchetul General să se implice, de asta e nevoie ca SRI să se implice (nu să monitorizeze politicienii și oamenii de afaceri) și de asta este nevoie ca SIE să se implice, pentru că de data asta aceste rețele de români de crimă organizată și proxenetism acționează în exterior, acolo unde e chiar domeniul lor de implicare. Vreți să dovediți românilor că vă meritați funcțiile și banii pe care îi primiți, destructurați toate aceste rețele de mafie, de crimă organizată și proxenetism, de cămătărie și extorcare și găsiți copiii românilor dispăruți și răpiți. Dacă nu veți face asta urgent, dați-vă absolut toți demisia, incompetenților, pentru că mai devreme sau mai târziu veți răspunde toți în fața românilor", a precizat deputatul social-democrat.

6. Complicitatea Poliției cu rețelele locale de crimă organizată / Alexandra ar fi fost dată în consemn la frontieră foarte târziu

Poliția a dat bâta-n lac nu doar în ceea ce privește intervenția extrem de târzie la casa lui Gheorghe Dincă, oamenii legii așteptând o noapte întreagă în fața locuinței acestuia fără sa facă nimic. Polițiștii erau obligați s-o dea repede în consemn la frontieră. În mod normal, procedura este aceea ca, în momentul deschiderii unui dosar de dispariție, printr-un sistem de alertă special organizat, copilul să fie dat și în consemn la frontieră, ca să nu fie traficat.

"Poliția nu a făcut acest lucru când au deschis dosarul, ci mult mai târziu", a declarat o sursă judiciară, pentru libertatea.ro. IGPR refuză până la acaestă oră să clarifice acest subiect, purtătorul de cuvânt susținând că e posibil ca abia joi să ofere un comunicat, deși informația o au în mod cert.

7. Criminalitatea din sudul țării, una din cele mai ridicate din România

Autoritățile par să ia prea puțin în serios ipoteza implicării rețelelor de trafic de persoane în cazul din Olt, deși în sudul țării criminalitatea e la cote ridicate.

"În momentul de față nu se poate vorbi de o rețea de crimă organizată în legătură cu tragedia de la Caracal, însă pista nu este eliminată", a spus Giorgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, duminică dimineață la locuința lui Gheorghe Dincă.

În urmă cu doar câteva zile, FBI, DIICOT și Poliția Română au declanșat o amplă operațiune internațională în urma căreia a fost destructurată o grupare de interlopi români care a furat milioane de dolari din conturile străinilor și care coordona o rețea de trafic de persoane pe ruta România-Mexic-SUA.

Foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu

De șapte ani, rețeaua condusă de Tudor Florian, zis "Rechinul", cu ajutorul unor complici din Mexic, a cumpărat proprietăți, hoteluri și case, în Cancun.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, SUA precum și a altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare a banilor.

"Începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronişti, fie persoane care retrăgeau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitării actelor de violență, membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti", precizau procurorii antimafia.

De altfel, în presă au apărut informații conform cărora în Caracal există o rețea de traficanți de fete. Chiar vecinii lui Gheorghe Dincă spun că au văzut de mai multe ori o mașină de lux în fața casei acestuia și susțin că femeia care o conducea "atrăgea fetele".

Localnicii nu vorbesc deschis despre această bănuială și despre faptul că Gheorghe Dincă ar avea interdicția de a intra în Italia. Nici legat de acest fapt autoritățile nu au făcut însă precizări. Este vorba doar de informații apărute pe surse, fără să existe date oficiale, fără ca instituțiile să anunțe o posibilă colaborare cu instituțiile din Italia.

8. Nicio sancțiune după discuția halucinantă a operatorului 112 și polițistului cu Alexandra

Dincolo de incompetența cu care autoritățile au acționat în acest caz, o mare revoltă a fost provocată în spațiul public și de publicarea discuției Alexandrei cu operatorul de la 112 și polițiști, atunci când aceasta era sechestrată în casa lui Gheorghe Dincă.

Alexandru Cumpănașu, unchiul tinerei de 15 ani, a publicat transcriptul conversațiilor pe care le-a avut Alexandra cu operatorul 112 când a sunat disperată pentru a cere ajutor și a oferit informații despre locul în care este ținută captivă. În ciuda indiciilor clare date de către adolescentă, autorităților au eșuat în a salva viața acesteia, ajungând la locul în care se afla Gheorghe Dincă abia la 19 ore de la apelurile telefonice ale fetei, când deja era mult prea târziu.

De asemenea, într-un raport preliminar al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la crimele de la Caracal, publicat tot de Cumpănașu, se arată că păolițistul care a vorbit cu Alexandra a avut ”o atitudine refractară” față de aceasta.

”Cu ocazia audierii discuției telefonice între operatorul 112 de la IPJ Olt, agent șef principal Florescu Vasilică Viorel, și victimă, s-a constatat că polițistul a avut o atitudine refractară față de aceasta, fără a da dovadă de solicitudine față de aceasta, în obținerea de date care să conducă la identificarea locației unde se afla persoana apelantă, respectiv, că o consilieze pe aceasta sau să îi ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei până la sosirea echipajelor de Poliție”, se arată în raportul citat.

Totodată, Vasilică Florescu, de la IPJ Olt, ofițerul de la 112, cel care a discutat de două ori cu Alexandra, a recunoscut că fata i-a spus unde este, dar el nu știa că ”Bold” este un cartier al Caracalului.

"Două am avut, să știți. Eu am vorbit decât de două ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca să caute. Am cerut niște amănunte ca să le completez, să le trimitem la STS. Nu am crezut-o că nu este răpită și violată? Nu am avut nicio clipă atitudine refractară. Am văzut din atitudinea ei. Din contră, am spus că să stea liniștită că va ajunge un echipaj de poliție la ea. Am întrebat-o cum a ajuns acolo. Noi nu cunoaște, zona Caracalului. Ea a zis că a trecut pe lângă un dig și că este în Bold. Eu nu știam ce e Bold, apoi am aflat că este un cartier.

Apoi mi-a zis că stați puțin că am găsit o carte de vizită. În al doilea apel mi-a spus că nu a ajuns echipajul de poliție. I-am spus că probabil sunt pe drum. Eu am zis poliției ce mi-a comunicat Alexandra și ce a zis STS. Am comunicat la STS ce mi-a comunicat Alexandra, nu erau repere concrete, decât că a trecut pe lângă un dig și că a ajuns la Bold. Era un cartier mărginaș al Caracalului. Nu mie mi-a zis de gard, de câini, de fizionomia ăstuia. Cred că asta a vorbit cu cei de la Caracal. După ce am terminat legătura cu ea, a vorbit cu cei de la poliție din Caracal. (...) Eu i-am spus să închidă telefonul, pentru a putea fi sunată înapoi de poliție. Așa sunt procedurile. Ce au făcut cei din Caracal, habar n-am”, a spus ofiţeul de la IPJ Olt, conform ştiripesurse.ro.

În ciuda acestor dovezi de incomptență a autorităților, polițistul de la 112 nu a primit nicio sancțiune și nu există informații nici în legătură cu vreo măsură luată în cazul operatorului STS. De altfel, potrivit unchiului Alexandrei, aceștia nici măcar nu au fost chemați la audieri până în acest moment.

9. Nimeni pare că NU verifică mesajele primite pe Facebook de apropiații Alexandrei

Alexandru Cumpănașu a dezvăluit și că părinții fetei au intrat în posesia unor conversații de pe Facebook, dintre o prietenă a adolescentei și un individ necunoscut, care susținea că aceasta face parte dintr-o rețea. Cumpănașu spune că autoritățile nu au reușit nici până acum să îl identifice pe individ și a anunțat că va face publice conversațiile.

Întrebat, într-o intervenție telefonică în cadrulș Știrilor B1 TV, dacă familia a fost contactată de anchetatori, unchiul Alexandrei a răspuns: ”Nu. Pur și simplu, sunt niște nesimțiți. Nu țin legătura deloc cu familia, familia încearcă să afle câte ceva și mai mult află de la mine. Oamenii ăștia nu au suflet, nu au inimă, nu au nimic. Nu țin legătura cu familia. Dimpotrivă, săracii, ei sunt cei care caută, disperați, piste, îi sună diverși oameni, le-au dat numerele de telefon, se duc peste ei să le spună, le-au dat conversații de pe Facebook, în care un cetățean spunea că a fost răpită și îi e frică să vorbească mai mult. Sunt vreo șapte pagini de conversații și astăzi le voi face publice pentru că nesimțiții ăștia nici măcar nu au fost în stare să identifice IP-ul acelui individ. Sunt conversații dintre o prietenă a Alexandrei cu un individ despre care nu știm nimic, dar care spunea că este răpită, că e parte dintr-o rețea și că sunt mai multe fete și că s-au pus ochii și pe Alexandra. Poate fi o pistă falsă, dar cât de puțin pregătit să fii ca să nu poți să localizezi, să identifici cu poliția cine a scris acele rânduri”.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Referitor la telefonul pe care l-a primit mama Alexandrei, de la o persoană care a utilizat apelativul „mama soacră”, spunându-i că el și minora sunt bine și urmează să plece în Anglia să facă bani, Cumpănașu spune că, din informațiile pe care le are, cel care a sunat era chiar Gheorghe Dincă. Menționăm însă că acest raport nu a fost făcut public pe cale oficială.

Revoltător este și faptul că până acum nu s-a precizat dacă autoritățile au cerut de la compania de telefonie mobilă desfășurătorul conversațiilor purtate de Alexandra cu polițiștii.

Potrivit unor date, apărute, miercuri, pe surse, procurorii DIICOT ar fi mers la operatorul de telefonie mobilă Vodafone pentru a ridica înregistrarea discuției dintre Alexandra și polițistul care o sunase de pe telefonul personal, notează Știripesurse.ro. Însă, din nou, nu este vorba despre informații oficiale.

10. Primul demis, adjunctul Poliției Caracal, cel mai vehement în privința intervenției în casa lui Gheorghe Dincă

Scandalul izbucnit după crimele de la Caracal s-a lăsat cu decapitarea unor instituții. Este vorba despre măsuri care nu schimbă cu nimic imposibilitatea autorităților de a acționa în acest caz.

Încă de săptămâna trecută au fost demiși șeful Poliției Române, Ioan Buda, prefectul județului Olt, Petre-Silviu Neacșu, precum și șeful Poliției Caracal, Nicolae Mirea, și adjunctul acestuia Nicolae Alexe.

Despre cel din urmă se poate spune însă că a cerut cel mai vehement o intervenție în forță a autorităților pentru găsirea Alexandrei, însă, în cele din urmă a fost primul înlăturat din funcție.

Fost șef adjunct IPJ Olt a povestit că a încercat să intre peste Gheorghe Dincă, dar a fost împiedicat de procurorii. Alexe a declarat, la Antena 3, că Dincă a fost identificat în jurul orei 2 dimineața că că a solicitat procurorului, “chiar dacă nu aveam mandat de percheziție, să descindem în forță să vedem dacă fata pe care o căutam se află în locuință.”

”După foarte multe combinații, am reușit să ajungem la un autoturism care a corespuns detaliilor pe care noi le aveam: era argintiu, înmatriculat în Olt, iar proprietarul locuia în Caracal. Aceste lucruri s-au întâmplat la ora 1:20.

Mi s-a scos o fișă cu domnul Gheorghe Dincă și văzând vârsta înaintată am cerut să se afle dacă omul are copii, băieți. Am identificat și numele acestora. Am dat toate detaliile la polițiștii rutieri, iar unul dintre polițiști mi-a spus că știe autoturismul și că e condus de un om în vârstă. În jurul orelor 2:00, având această certitudine, am solicitat domnului procurori, chiar dacă nu aveam mandat de percheziție, să descindem în forță să vedem dacă fata pe care o căutam se află în locuință. Ne aflam în biroul comandantului de la Caracal. Eram 15 polițiști și 4 procurori acolo. Domnii procurori au zis că nu suntem siguri dacă acela e autorul, fapt pentru care au spus că au făcut mai devreme trei percheziții și că au rezerve față de persoana autoturismului ar putea fi și autorul infracțiunii. E o variantă pe care nu am vrut să o scriu în raport, nu am vrut să fiu catalogat în vreun fel. M-am oferit ca personal să sun de pe telefonul mobil, la 112 să sesizez un caz de violență domestică, la adresa respetivă, fapt pentru care aveam posibilitatea de a intra în orice domiciliu la orice oră. Procurorii nu au fost de acord cu această variantă”, a spus Nicola Alexe, fost șef adjunct IPJ Olt.

Având în vedere aceste fapte, tot ceea ce se întâmplă la Caracal pare a fi o complicitate aproape totală a autorităților locale cu rețelele infracționale din zonă.

Astfel, se apare, din nou, întrebarea de ce nu se ia decizia suspendării tuturor polițiștilor din Caracal și înlocuirea lor cu echipe specializate venite de la București.

11. Procurorul din Caracal ar fi refuzat ajutorul Direcției de Operațiuni Speciale (DOS)

La acest lung șir de erori se adaugă și declarațiile făcute de senatorul Daniel Fenechiu, pentru B1.ro, din care reiese faptul că procurorul de caz ar fi refuzat ajutorul Direcției de Operațiuni Speciale din Poliție (celebra DOS) în localizarea Alexandrei. Astfel, potrivit lui Fenechiu, în timp ce încercau să localizeze casa criminalului, polițiștii din Caracal au cerut și ajutorul DOS. Un polițist care avea un prieten în această structură i-a cerut ajutorul, dar când aceștia au ajuns la Caracal au fost trimiși acasă de procurorul de caz. Acesta le-ar fi spus că dacă va avea nevoie de ajutorul celor de la Direcția de Operațiuni Speciale îi va contacta el. DOS a făcut oricum localizarea și din raportul Poliției reiese că aceștia s-ar fi întors la Caracal.

„Ceea ce știu eu se rezumă la următoarele informații, băieții de la DOS, Direcția de Operațiuni Speciale, se întorceau dintr-o misiune pe care o aveau. Unul din polițiștii de la Caracal avea un cunoscut în echipa DOS și l-a sunat să îl ajute informal, în legătură cu localizarea casei monstrului acesta. Prietenul lui i-a spus:

„Domnule, suntem în drum spre București, în scurtă vreme ajungem la Caracal”. Înțeleg că procurorul de caz a fost extrem de refractar la toată povestea asta, spunând că dacă are nevoie o să apeleze el la DOS, eventual mâine. Cu toate acestea cei de la DOS, în baza informațiilor pe care le-a dat polițistul din Caracal, prieten cu cel din DOS, au trimis informațiile la București unde se pare că adjunctul acestei structuri, un polițist pe nume Tatu, Dan Tatu, ar fi dat coordonatele în baza cărora ar fi fost localizată casa. Asta e informația pe care o am. Eu înțeleg că identificarea făcută de DOS s-ar fi făcut undeva în jurul orelor 18.00 – 19.00”, a declarat pentru B1.ro senatorul Daniel Fenechiu.

12. Probleme la reconstituire. Alte cazuri de crimă, legate de numele lui Gheorghe Dincă

În ultimele zile, Gheorghe Dincă a fost dus la audieri și s-a încercat o reconstituire a faptelor, însă nu este clar cum s-a desfășurat această procedură. În spațiul public a fost vehiculată informația conform căreia presupusul criminal și-ar fi bătut joc de anchetatori, conducându-i pe o pistă falsă. Acest lucru a fost dezmințit însă de avocatul Bogdan Alexandru, apărătorul numit din oficiu al lui Gheorghe Dincă.

„Există o informație falsă în mass-media, și anume că și-a bătut joc de organele de anchetă clientul meu, în sensul că nu a indicat locul și mai mult i-a plimbat. Informația este total falsă. Dânsul a indicat locul așa cum și-a amintit. Problema e că nu-l recunoștea foarte bine, pentru că nu s-a făcut reconstituirea așa cum ar fi fost normal pe traseul pe care dânsul l-a urmat de la casa din Caracal până la locul la care a declarat că a scăpat de cadavru și atunci, din punctul meu de vedere, sunt chestiuni care nu țin de ancheta propriu zisă, ci de organizarea anchetei. (...) Dânsul chiar a avut bune intenții. Nu a putut să identifice foarte ușor, pentru că nu s-a făcut reconstituirea pe traseul pe care dânsul l-a făcut pe timp de noapte. Se va relua (reconstituirea - n.r.)”, a declarat, marți, Bogdan Alexandru, potrivut Știripesurse.ro.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Între timp însă, în spațiul public au fost vehiculate informații cu privire la alte crime care ar fi legate de numele lui Gheorghe Dincă. Astfel, suspectul ar fi fost audiat, marți, în legătură cu moartea din 2015 a unei adolescente. Este vorba despre o fată în vârstă de 17 ani, din comuna doljeană Goieşti, care a fost găsită moartă în august 2015 în parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova, iar mama ei ar fi recunoscut telefonul ei mobil care ar fi fost găsit într-una dintre casele lui Gheorghe Dincă, potrivit unor surse.

De asemenea, bărbatul ar fi fost audiat și într-un al patrulea dosar, în legătură cu o crimă petrecută acum 20 de ani.

De altfel, și avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă a vorbit despre suspiciuni ale anchetatorilor în acest sens.

"Pot să confirm că suspiciuni există din partea domnilor anchetatori în baza modus operandi (modului de operare - n.r.)", a declarat avocatul Alexandru Bogdan.

Însă felul în care ies la iveală aceste informații par a duce la ideea că asupra lui Gheorghe Dincă sunt aduse acuzații referitor la multe crime din trecut, cazuri care nu au fost elucidate până acum.