EXCLUSIV ONLINE // Un bărbat din București a convins peste 20 de persoane să închirieze același apartament, deși nu era nici măcar proprietarul locuinței. Metoda pe care acesta o folosea pentru a-i convinge pe aceștia să îi dea banii era să-i convingă să îi plătească inainte de a se muta chiria pe o lună și garanție încă o chirie pentru ca mai apoi să inventeze tot felul de probleme la apartament pentru a îi amâna cu mutatul. Le spunea păgubiților după acea că are probleme că nu poate să le dea banii înapoi și că se va sinucide dacă aceștia merg la poliție. Unul dintre cei păgubiți a povestit pentru B1.ro prin ce a trecut cu acest bărbat.

"Am găsit apartamentul pe un site de închirieri, pur și simplu am sunat, am mers să vedem apartamentul, am văzut că după au mai intrat și alte persoane să vadă apartamentul. Mi s-a spus că el vrea să facă un top al persoanelor și la cine crede el că este ok și sunt ok persoanele respective o să le închirieze apartamentul respectiv. Am fost sunat, se pare că am ieșit mai mulți pe locul întâi, am fost sunat, l-am chemat la locul meu de muncă unde lucrez, nu vroiam să o trimit pe prietena mea singură cu un necunoscut, să îi dea suma de bani, 27 de milioane. El se știa cu unul din colegii mei din vedere, că nu sunt prieteni, am prins și mai mare încredere în el când am văzut că se știe cu persoana respectivă. Mi-a dat buletinul, contractul tot."

Problema a apărut însă când bărbatul a încercat să se și mute în apartament.

"Pe urmă ne-a dus cu zăhărelul ne-a zis ca ne mutăm de pe 1 septembrie, ne-a dat o filmare cu apartamentul că este inundat, cred că arunca el cu găleți de apă pe jos. A zis să mai așteptăm 2 săptămâni că ne dă o lună din partea lui. Acum vineri, sâmbătă am primit acel mesaj, că se sinucide dacă mă duc la poliție. Eu sunt singurul care a avut și cheia de la apartamnet și am fost să probez dacă se potrivește și se potrivea.

L-au prins la Constanța din câte am înțeles. A luat banii, în jur de un miliard jumătate, el a recunoscut asta prin telefon, unora le-a cerut garanție pe patru luni. Nu știu dacă o să ne recuperăm banii. Noi am vorbit și cu adevăratul proprietar, că nu era casa lui ci a unui prieten care muncea în Spania. El era un împătimit al jocurilor de noroc dar nu făcea din astea înainte să dea țeapă. Ne-a scris într-un mesaj că banii pe care i-am luat de la voi jumătate i-am dat la cămătari și restul i-am bagat la casino", a mai spus persoana excrocată.



Poliția i-a sfătuit pe cei păgubiți de bărbat să îl acționeze în instanță și într-un proces civil pentru a-și recupera datoriile.