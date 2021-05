Escrocherie în numele companiilor farmaceutice producătoare de vaccinuri împotriva COVID-19. Zeci de victime au accesat e-mailurile și au rămas fără bani

O nouă escrocherie a luat naștere odată cu vaccinarea pe scară largă împotriva COVID-19. Zeci de oameni au rămas fără bani în conturile bancare după ce au accesat e-mailuri trimise de infractori.

Mailurile sunt trimise aparent de marile companii farmaceutice producătoare de vaccinuri, precum Pfizer sau AstraZeneca, iar țintele sunt momite cu cu bani pentru a răspunde unor chestionare online.

"Ia parte la programul celor care îşi spun părerea despre Vaccinul Pfizer împotriva Covid-19. Recompensă de până la 90 de dolari! Tur gratuit! Răspunsurile sunt anonime!", este anunțul care a atras mii de creduli, din întreaga lume.

"În momentul în care s-a dat acel prim click, peştele este ca şi prins, mai trebuie doar tras la mal. Acesta, în particular, mi se pare că are o notă şi psihologică. Ei spun că îţi dau un premiu dacă vrei să spui care e părerea ta despre vaccinul Pfizer. Nu ştiu dacă să îi laud pe cei care l-au creat, dar toată lumea are o părere despre vaccinul Pfizer. Esti dus pe un site, care, aparent, are o măsură de securitate şi apoi eşti redirecţionat către un alt formular în care ţi se spune să îţi bagi nişte date cu caracter personal, adică, numele complet, adresa, informaţii despre starea civilă, permis de conducere şi chiar datele cardului bancar. Acestea sunt cerute sub pretextul acordării banilor promişi, 100 de lei pentru români, 50-100 de euro sau dolari pentru americani şi europeni. În realitate, victima nu primeşte nimic. Cardul îi este golit instant, iar datele personale ajung într-o bază de date care apoi se vinde pe internet", a declarat Alexandru Bălan, specialist securitate IT, pentru observatornews.ro.

Specialiştii ne avertizează să nu introducem datele bancare pentru a primi recompensa promisă prin mesaje electronice.

În cazul în care deja ați căzut în capcană, trebuie să blocaţi cardul cât mai repede, pentru a limita paguba, şi să depuneţi plângere la Poliţie.