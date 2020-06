Este legală „taxa Covid”, percepută de unele restaurante din România?

Următorul val de relaxare va veni cel mai probabil, în românia, pe 15 iunie, în doar câteva zile. Şi va veni, probabil, la presiunea proprietarilor de hoteluri, restaurante şi mall-uri, care îşi doresc ridicarea tuturor restricţiilor. După ce au stat fără clienţi atât timp, cei care au deschis terasele restaurantelor trag cât pot să recupereze pierderile. Aşa se face că unii au mărit preţurile, însă alţii au fost mai inventivi. Proprietarii unor restaurante din România au introdus taxa COVID-19. Cu alte cuvinte, plătim să fie curat şi dezinfectat pe terase.

5 lei. Atât plătesc clienţii unei terese a unui restaurant din Centrul Vechi pentru a avea parte de servicii care să fie conforme cu restricţiile şi epidemia de coronavirus. Atât ia patronul locaţiei pentru acest serviciu. Şi ca să nu fie prea multă vorbă, taxa COVID-19, căci aşa se numeşte, este trecută şi pe bonul fiscal, scrie Economica.net.

Totuşi, întrebaţi dacă această taxă COVID-19 chiar există, proprietarii restaurantului din România au dat din colţ în colţ. Dar nici nu au vrut să scoată vreun bon să îl arate să ne convingă că taxa nu apare. Dovada a apărut însă în mediul online.

Oricum, nu ar fi singurii care au introdus o astfel de taxă. Primii care au aplicat o astfel de măsură au fost stomatologii. Tarifele clinicilor care au tratat pacienții în această perioadă au crescut chiar şi cu câteva sute de lei din cauza condițiilor restrictive impuse de autorități pe fondul epidemiei de coronavirus.





Surse din Fisc au declarat pentru sursa citată că Taxa COVID-19 impusă în restaurantele din românia aceasta nu are niciun suport legal.

“Poate fi considerată un cost comercial, ca toate celelalte, prețul unui serviciu. Bineînțeles, atâta timp cât este comunicat clientului din capul locului și nu este aruncat la final, fără știința lui, pentru că atunci poate intra în aria Protecția Consumatorilor”, spun resprezentanți ai ANAF.

De asemenea, Paul Anghel, director ANPC,a declarat pentru B1 TV că nu a primit încă nicio sezizare oficială din partea vreunui consumator nemulțumit că i s-a perceput taxa COVID-19 într-un restaurant din România.

„Aș avea următorul amendament de adus. Astăzi, în mediul virtual, a apărut o postare prin care un anumit bon, și trebuie să precizăm faptul că nu era un bon fiscal, ci era un bon de comandă, avea precizată această taxă COVID-19 de 5 lei. Am încercat să verificăm și noi dacă informația este reală. La data și ora la care noi vorbim nu există o dovadă că acel magazin, care se află cumva pe Pasajul Victoriei din București, ar percepe și încasa asemenea taxe. Din perspectiva informării consumatorului, dacă anterior așezării lui la masă și anterior comenzii pe care a dat-o, și respectivul ospătar a primit-o, a informat asupra unei taxe, deși denumirea de taxă n-are cum să existe, nefiind guvernamentală, în acest moment există o anchetă în derulare. Am avut o discuție inclusiv cu comisarul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului București-Ilfov. Vom demara o anchetă pentru a verifica exact ce cost i-a fost impus consumatorului”, a fost reacția lui Paul Anghel, director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.