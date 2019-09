Este oficial: ADN-ul olandezului ucigaș, pe trupul Adrianei. Decesul lui Johannes Visscher a fost confirmat de INTERPOL (VIDEO)

Apar noi detalii în cazul crimei din Gura Şuţii! Probele ADN găsite pe trupul micutei Adriana sunt ale olandezului pedofil! Bărbatul este suspectat că a răpit-o, a agresat-o sexual şi a ucis-o pe copila de 11 ani. Anunţul a fost făcut aseară de Parchetul General. Între timp, INTERPOL a confirmat decesul lui Johannes Visscher, în vârstă de 46 de ani, relatează B1TV.



Aseară au venit primele date oficiale în privința probelor prelevate de la Mihaela Adriana Fieraru. Potrivit, anchetatorilor, probele ADN găsite pe trupul fetiţei de 11 ani corespund cu cele ale cetăţeanului olandez.

„Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au primit rezultatele primelor determinări genetice efectuate în cauza Gura Şuţii privind uciderea unei minore, iar acestea indică faptul că probele biologice prelevate cu ocazia cercetărilor la faţa locului aparţin persoanei de cetăţenie olandeză suspectată de săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, agresiune sexuală şi omor calificat”, anunța Parchetul General, printr-un comunicat de presă.



Între timp INTERPOL, organizația internațională de cooperare polițienească, a confirmat oficial decesul olandezului Johannes Visscher, în vârstă de 46 de ani.



Bărbatul avea cazier și era cunoscut ca un agresor sexual în momentul în care a zburat în România. Autoritățile olandeze nu le-au informat, însă pe cele române, așa că nimeni nu l-a monitorizat pe cel care avea să ucidă cu sânge rece pe fetiță. De asemenea olandezul se pare că a mai făcut o victimă în România, în anul 2016. Atiunci, bărbatul ar fi agresat o fetiță de 8 ani, pe care ar fi racolat-o tot cu mașina. Individul a condus aproximativ doi kilometri pana la iesirea din sat, iar acolo, ar fi luat-o pe copila in brate si ar fi mangaiat-o in zonele intime.



Potrivit, jurnaliştilor de la Buna Ziua Iaşi, olandezul a fost chiar văzut plimbându-se prin centrul Iaşiului. El a fost surprins de camerele de supraveghere de pe bulevardul Ştefan cel Mare chiar cu câteva ore de a se îmbarca în avionul care să îl scoată din ţară.



Familia şi prietenii bărbatului au rămas în stare de şoc, în momentul în care au aflat cu ce se ocupa bărbatul. El avea o familie fericită şi o situaţie dinanciară extrem de bună. Potrivit libertatea, individul şi-a cumpărat în luna mai o fermă, aflată la 134 de kilometri de Amsterdam pentru care a plătit 470.000 de euro.



Ferma era însă numai jumătate a lui, pentru că cealaltă jumătate a fost cumpărată de cea care, la momentul achiziției, adică pe 22 mai 2019, era soția lui, respectiv Siegel A.C. Femeia este de origine din Franța și are cu 17 ani mai puțin decât Visscher.

Vecinii lui Visscher nu vor să discute și chiar sunt deranjați de întrebările despre el, după mediatizarea cazului și perchezițiile de la casa acestuia, din localitatea Beers, provincia Brabantul de Nord.



„N-a fost doar vecinul nostru, a fost un bun prieten pentru noi, nu vrem să vorbim despre el. Nu ne-am gândit că s-ar putea ocupa de așa ceva, nu ne-a trecut nicio clipă prin minte. Avem emoții foarte amestecate acum”, afirma un vecin.



Amintim că Johannes Visscher s-a sinucis luni, în Olanda, la câteva zile după ce ar fi ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru. El ar fi intrat cu mașina deliberat în fața unui TIR. Procurorii de Parchetul General spun că vor verifica toate dispariţiile de copii din ultimii 10 ani. Presupusul criminal are antecendete în ţara sa natală. A fost închis de două ori pentru infracţiuni sexuale.

