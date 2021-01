Etapele de vaccinare împotriva COVID-19 se vor suprapune, anunță secretarul de stat Andrei Baciu

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății Andrei Baciu a declarat pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că prima etapă a campaniei de vaccinare se va suprapune cu cea de-a doua etapă, pe măsură ce procesul va fi accelerat:

“Ne dorim pe cât se poate să accelerăm vaccinarea în această lună și să finalizăm prima etapă de vaccinare. La finalul lunii ianuarie sau chiar mai repede să se vaccineze cadrele medicale. Nu o să se vaccineze toate cadrele medicale, pe de o parte din motive obiective. Nu trebuie să fie în concediu iar persoanele care au trecut prin boală, noi am dat ca termen o lună, tocmai pentru că avem această imunitate, să poată să cedeze această doză, ținând cont că acestea au deja o imunitate, și vor fi vaccinate în etapa următoare.

După care intrăm cu a doua etapă în care vom avea alte 930 de centre suplimentare astfel încât să avem o accesibilitate, să fie foarte ușor să te duci să te vaccinezi”, a declarat Andrei Baciu.

Acesta a subliniat că dozele care nu vor fi folosite în luna ianuarie în prima etapă de vaccinare vor fi utiliate ăn a doua etapă a campaniei:

„Sigur etapele se vor suprapune. Pentru exemplele pe care le-am dat. Pe de altă parte trebuie să se țină cont și de următorul mecanism, vom avea o idee despre cei care se înscriu pentru a fi vaccinați în următoarele săptămâni, avem un estimat de doze care vor veni în luna ianuarie, anume 600.000 doze, suplimentar față de cele 150.000 care deja au sosit în România. Restul de doze care nu sunt distribuite pentru prima etapă vor fi folosite pentru a doua etapă, deci dăm drumul și la adoua etapă”, a spus Andrei Baciu.

