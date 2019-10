Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv GTG 3010, și tatăl unui tânăr care și-a pierdut viața în tragedia din 2015, susține că apariția unor noi imagini din noaptea incendiului din clubul bucureștean ar trebui ”să facă bine” și că ”mai sunt multe de apărut”.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, în contextul în care jurnaliștii de la Libertatea au anunțat că vor publica filmări care au fost ascunse publicului timp de patru ani, Eugen Iancu a declaratcă în cei patru ani care au trecut de la tragedie, nu s-a făcut aproape nimic pentru ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple.

”De patru ani încercăm să aflăm adevărul și să determinăm statul român să-și recunoască culpa. Un judecător a spus că statul nu este vinovat în tot ce a însemnat Colectiv, nici în ce a însemnat autorizate, nici post-incendiu.

Sunt multe de apărut. Iată că zi de zi apar imagini care arată că statul român este un stat impotent. Suntem conduși de niște oameni care au ajuns în niște funcții de care țin cu dinții și în momentul în care cineva vine și le spune că au greșit, replica lor este «inamicul extraterestru vrea să privatizeze stistemul și de asta mă critică». Niciunul dintre ei nu face o analiză împreună cu noi, cu cei care suferim, și nu produce o schimbare. În cei patru ani nu a apărut nicio lege de funcționare a spațiului public. În patru ani de la Colectiv, cu chiu cu vai s-au inaugurat două secții de arși, una la Timișoara, una la Iași, care sunt aproape nefuncționale după ce s-a tăiat panglica. Cam asta înseamnă statul român.

Eu nu știu niciun spital care să facă exerciții de evacuare, așa cum se întâmplă afară, nu știu de vreun mall sau vreun hotel în care să se fi făcut exerciții de evacuare. Accidente se întâmplă în toată lumea. Problema e că unii știu să reacționeze și salvează vieți, în timp ce noi ne ascundem și spunem că nu am știut”, a declarat Eugen Iancu.

Acesta a susținut și că filmările sunt făcute publice abia acum pentru că cei care conduc statul român se tem să recunoască adevărul și încearcă să se protejeze.

”Statul român și conducătorii lui se ascund, mint, le este frică că a recunoaște adevărul, a-și recunoaște impotența i-ar putea afecta. (...) Se minte pentru a da bine în cifre și a arăta ce frumoși suntem noi.

Adevărul este că s-a greșit, că în acea seară, pompierii nu au fost coordonați, nu au știut ce au de făcut. Odată ajunși răniții în spitale, nimeni nu a știut ce are de făcut, iar s-a acționat haotic și timp de șapte zile nu s-a permis plecarea niciunui rănit în străinătate, în condițiile în care erau internate 180 de victime. Niciun stat din Europa nu ar fi făcut față la așa ceva.

Eu sper ca difuzarea acestor imagini să schimbe România. Asta sper. Eu cred că fac bine aceste imagini”, a mai spus președintele Asociației Colectiv GTG 3010.

De asemenea, întrebat cum îi răspunde lui Raed Arafat care a spus că la orice intervenție la o catastrofă, lucrurile nu pot fi perfecte: ”Cu siguranță. Este normal să se facă și greșeli. Dar ai o triere, ai un om care din primul minut știe ce are de făcut și coordonează Salvare, Pompieri, SMURD, Poliție, tot ce este acolo. Ai un om care are grijă ca fiecare victimă să plece de la locul incendiului către spitalul potrivit cu toate datele reieșite de la primele analize făcute la fața locului, iar așa ceva nu s-a întâmplat deși este lege făcută de Arafat. Nu s-a respectat nimic, s-a mințit în permanență despre tot ce s-a întâmplat acolo, iar noi, părinții, și răniții știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo. (...) Ar trebui să știți că răniți care au ajuns acolo cu mașinile proprii apar în documentele SMURD că au ajuns cu ambulanța SMURD. Au furat bani de la stat folosindu-se de Colectiv. Oamenii ăștia știu foarte bine ce e de făcut, mint, se protejează și pentru asta vor ascunde tot ce se poate ascunde”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.