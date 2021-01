Eugen Iancu: Nu se întâmplă nimic în țara asta fără semnătura lui Raed Arafat. Dacă el nu vrea ca un pacient să plece în străinătate, atunci nu pleacă (VIDEO)

Eugen Iancu, tatăl tânărului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit după incendiul de la clubul Colectiv, a declarat vineri, pentru B1 TV, că nimic nu mișcă în România, în ceea ce privește urgențele medicale, fără aprobarea lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de Urgență.

„Am să vă vorbesc despre cazul cu pacientul de la Iași. De fapt de la Constanța, mutat în Iași, care de o săptămână așteaptă transferul. Victima a plecat în străinătate datorită presiunilor făcute de noi, de familie asupra celor care se ocupă de transport, iar de transport și tot ce înseamnă secțiile acelea din spital unde vedem că scrie Urgență, acelea nu mai țin de Ministerul Sănătății. Tot ține de Arafat. Nu se întâmplă nimic în țara asta fără semnătura lui Arafat. Dacă Arafat nu vrea ca un pacient să plece sau să plece în anumite condiți sau cu un anume avion, nu pleacă. Noi avem un pacient care de joia trecută, de vineri e stabil continuu și nu s-a putut pleca pentru că de undeva se dorea ca acest pacient să plece în anumite condiții, cu un anumit avion”, a declarat Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv.

Pacientul din Constanța cu arsuri grave a fost planificat pentru transport în Belgia joi. Avionul a decolat, dar apoi a suferit o defecțiune și piloții au decis revenirea în București. Aeronava făcuse escală la Timișoara pentru alimentare și acolo s-a constatat „funcționarea necorespunzătoare a instalației de presurizare a cabinei avionului”. Pacientul a ajuns la Spitalul Floreasca și a fost transferat în Belgia, cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române, abia vineri dimineață.

