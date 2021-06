Eugen Iancu, tatăl unei victime din Colectiv: Am senzația că și dosarul ăsta o ia pe calea dosarelor Revoluției și Mineriadei. Convingerea mea este că statul nu vrea să fie vinovat, să-și recunoscă greșelile (VIDEO)

Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii care au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, spune că are senzația că dosarul deschis după tragedia din octombrie 2015, ar putea avea soarta dosarelor Revoluției și Mineriadei, în care, după mai bine de 30 de ani de la eveniment, nu au fost găsit încă vinovații.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, Eugen Iancu a fost întrebat cum vede amânarea pentru ziua de 22 septembrie a deciziei legate de posibila schimbare a încadrării faptelor de care sunt acuzați Cristian Popescu Piedone și alți inculpați din dosar.

”Este o nouă tergiversare a unei decizii pe care noi o așteptăm de aproape șase ani pentru că vrem să știm cine sunt vinovații pentru cei 64 de tineri morți atunci și încă un al 65-lea care, din păcate, nu a mai rezistat presiunii și și-a dorit mai mult să plece din rândul nostru. Am senzația că și dosarul ăsta o ia pe calea celorlalte dosare cu grupuri, mă refer la Revoluție, Mineriadă”, a spus Iancu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.