Ministrul mahalalelor: Orlando "Discotecă" Teodorovici, limbaj suburban într-un conflict un un protestatar (VIDEO)

Orlando Teodorovici a dat din nou cu bâta-n baltă. Ministrul Finanţelor Publice a încălcat regulile de circulaţie chiar în faţa Guvernului, iar când a fost luat la întrebări de mai mulţi protestatari, s-a enervat şi a folosit un limbaj suburban. Teodorovici a uitat repede că este ministru şi a trecut la un limbaj de mahala. Unul dintre cei de fata a filmat întreaga scenă şi a postat clipul pe Facebook.

Incidentul s-a petrecut în faţa Palatului Victoria şi a fost surprins de către unul dintre protestatari.

DEZVĂLUIRI ȘOC DESPRE ANDREEA MARIN. ESTE VORBA DESPRE SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Bărbatul a văzut cum o maşină neagră încalcă regulile de circulaţie chiar la ieşirea din sediul Guvernului, iar în momentul în care s-a apropiat de autoturismul cu pricina, a constatat cu stupoare că, de fapt, şoferul este chiar ministrul finanţelor publice.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! DIN PĂCATE, MIHAI CONSTANTINESCU... MEDICUL MONICA POP TOCMAI A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

"De ce încalci regulile, domnule? Hahaha, domnul Orlando. Salut! De ce încălcaţi, domnule, regulile de circulaţie? E frumos? Lăsaţi geamul jos! Cum aţi trecut aici? Cum aţi trecut şi dumneavoastră! Eu nu sunt la volan. Staţi aşa, ca să vă vadă lumea! E frumos? Ce exemplu daţi dumneavoastră? Politician de marcă, Don Juan-ul finanţelor româneşti. Ai distrus economia! Incredibil!", îi transmite Teodorovici pe Facebook.

ACESTA A FOST FINALUL! OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI! A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

Supărat foc pe îndrâzneala protestatarului, Teodorovici a trecut la înjurături.

Clipul a fost postat pe reţelele de socializare şi a devenit în scurt timp viral, stârnind indignarea internauţilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.